民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

九合一選戰結果出爐，民進黨 遭逢比2018年更的慘敗。綜合民進黨黨內看法，除了蔡英文總統敗選一肩扛之外，英系洪耀福、洪耀南兄弟一開始強力主導提名 規則；新竹市前市長林智堅 「一人毀兩都」；黨中央操盤手包括秘書長林錫耀、副秘書長林鶴明放任側翼網軍們在選戰中肆虐造成反效果，是敗選的三大戰犯，難辭其咎。

民進黨派系要角表示，身兼黨主席的蔡英文總統拍板這次縣市長除了屏東縣，全採主席徵召的那一刻，就注定了責任要一肩扛，但當初之所以在選對會能通過這樣的提名辦法，以洪氏兄弟為首的英系強力主導，發揮了最大影響力。

該人士指出，選對會在討論各地的提名人選時，洪耀福亦扮演了左右總統想法的關鍵角色，攤開最後提名結果，英系屬意人選占了最大比例，甚至連黨內第一大派系新潮流都要靠邊站，各派系是敢怒不敢言。如今慘敗，英系要角責任難逃。

另有民進黨派系人士表示，林智堅論文案的影響如今看來無比巨大，是另一大戰犯。當初若林智堅在論文案中處理得宜，快點認錯，不無繼續參選桃園市長可能，甚至勝選機會同樣不低；但拖全黨背書清白，不惜與台大對槓的結果，不僅自己狼狽退選，也讓鄭運鵬在準備時間不足情況上陣，最終現任市長鄭文燦力往狂瀾也難以扭轉。

派系人士指出，林智堅在根據地新竹市，亦是把個人影響力發揮到極大值，硬是讓黨中央取消掉初選規則，並搓掉同門師兄鄭宏輝，強行讓沈慧虹出線，至此已確立了林智堅與沈慧虹間的命運共同體；隨著林智堅深陷論文案，沈慧虹同樣遭殃，被視為這次敗選的主因。「一人毀兩都」，堪稱直接影響了這場選舉綠營的勝敗。

綠營人士表示，這次選戰黨中央缺乏選戰主軸，直到選前兩周才端出「為台灣挺身而出」抗中牌，整體選戰縱深遠遠不足。在選戰大部分時間裡，民眾想到這次選舉，首先浮現的關鍵字，除了論文就是周玉蔻、四叉貓等側翼網軍。

該人士說，側翼遲早害死民進黨的聲音，在黨內早已不是第一天在講，但黨中央高層仍相當仰賴側翼作為空戰主力，這次終於貼到大鐵板，是時候痛定思痛，適度節制側翼網軍了。