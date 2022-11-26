高雄市長陳其邁成功連任 大勝國民黨柯志恩

柯志恩受到支持者包圍，應要求簽名留念。記者徐白櫻／攝影

高雄市長選舉情勢底定，國民黨 候選人柯志恩得票數一路落後，開票 2小時已經少對手陳其邁20萬票，柯志恩在晚間7點前打電話祝賀對手陳其邁當選。柯志恩發表感言說，她會留在高雄駐點，不會搬離高雄；國民黨今年選戰打得非常好，因為人心思變 ，她相信高雄也會等到這一天，明年、4年後會有她的角色。

第4屆高雄市長選舉人人數為228萬2623人，民進黨 候選人陳其邁尋求連任，訴求「再拚四年」，得票數一路領先。直至晚間7點30分，選委會票數為陳其邁68萬3044票、柯志恩46萬8584票。

晚間7點，柯志恩帶領競選團隊上台鞠躬坦承落選。柯志恩說，她已經打電話給對手陳其邁祝賀當選，也提及空氣、水質等問題希望他要繼續努力。

柯志恩哽咽著說，她將會繼續留在高雄扎根，不會搬離高雄，上輩子是屏東人，但她會用下半輩子來為高雄付出所有心力，誠心感謝台上的競選團隊開讓，否則她一個北漂40年的人不知道要往哪裡走。

「我在這裡正式宣布，柯志恩會回來，會回到高雄來，未來請各位給我支持 」柯志恩說，高雄與台北很近，以後要兼顧學生課業，但也會有很多時間在高雄，留在高雄打拚是她跟市民之間承諾，這場選舉過程辛苦卻能充滿正向、驕傲與微笑，她也要恭喜國民黨選戰今年打得非常棒，這是人心思變，她相信高雄也會等到這一天，「戲棚下站久就是你的」，感謝支持者的不離不棄。