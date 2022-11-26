基隆林右昌滿意度達8成 為何8年後被藍翻轉？

基隆市林右昌雖強力輔選蔡適應，但政績無法轉移成支持他的選票。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌執政8年，立委蔡適應主打延續施政，但施壓國防部 疑雲、與黑道餐會交往密切都沒有說清楚，尤其高雄市前市長韓國瑜 選前兩次助選人氣爆棚，也獲親民黨支持，藍軍整合有成，謝國樑勝出兩萬多票，綠地重回藍天。

蔡適應曾獲選12次優秀立委，但仍不敵當過3屆立委的謝國樑，前立委黃昌爆料他涉嫌施壓國防部圖利黑道疑雲，形象受挫是主因，加上個人特色不足，林右昌雖強力輔選，但政績無法轉移成支持他的選票。

林右昌8年前獲10萬多票，翻轉長期以來是藍大於綠的基隆，光榮當選市長。這次雖跳出來擔任重砲手，猛轟謝國樑提出免費電動車政見違反預算 法，是不可能兌現的芭樂票，但不少年輕人認為做公益就可免費送，還是有吸引力。

蔡適應選前提出1200月票對通勤族大撒幣，由於經費龐大，遭質疑選票考量，也沒有發揮效果。林右昌施政滿意度雖有八成，但基隆捷運，以及協和發電廠改四接填海造陸都引起爭議。

謝國樑是基隆政治家族，有二信系統的支持，基層實力仍在，他3年前就布局參選，勤跑基層，比蔡適應還認真地方經營。

基隆原本就藍大於綠，這次泛藍大團結，選前高雄市前市長韓國瑜兩度加持，人氣爆棚，讓深藍、淺藍大團結，從票數看，重回以前六比四的政治版圖，藍大贏兩萬多票。