桃園市長 張善政自行宣布當選

桃園候選人張善政。圖／取自張善政臉書

美東06:19

九合一大選今天登場，桃園市長選舉共有4名候選人，包括國民黨張善政 、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨鄭寶清。下午4點開票後，張善政穩定領先，稍早已自行宣布當選，桃園市長鄭文燦晚間7點則抵達鄭運鵬競總，2人準備發表談話。實際選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

這次桃園市長選舉藍綠激戰，不過開票後，張善政一路領先鄭運鵬，差距也持續拉大到十萬票以上。鄭運鵬下午4點20分就到北區競選總部，抵達後未受訪，快步走入休息室。隨後競選總幹事黃世杰、政策平台召集人林飛帆也抵達北區競總。

鄭運鵬北區競選總部工作人員準備上百張椅子，不過入場群眾不多，僅約數十人。晚間五點，還是持續有零星支持者到總部關心開票進度，但不少人低著頭滑手機，現場氣氛低迷。

美東05:54

桃園市長選舉國民黨候選人張善政競選總部自行統計得票數，到了晚上過6點半張善政已經拿下43萬多票，領先民進黨對少鄭運鵬超過11萬票，而且得票數繼續增加，領先差距也在擴大中。

立法委員萬美玲擔任張善政北區競選總部主委，她表示這一次選戰打得非常的辛苦，不過北區領先鄭運鵬10個百分點以上，感謝所有支持者這些日子來的付出和努力，大家團結一致讓張善政在選舉中能夠交出漂亮的成績單。

立法委員張育美負責張善政楊梅區輔選，交出出贏20%漂亮的成績單。立法委員呂玉玲也在平鎮龍潭交出一樣的好成績。