台中市長盧秀燕宣布勝選：打破連任魔咒

台中候選人盧秀燕 。圖／取自盧秀燕臉書

美東06:27

台中市長盧秀燕今晚7點15分，在競選總部宣布勝選，她已領先對手21萬票，目前仍在埃票中。盧秀燕上台時，台下高喊「「勝利」。盧秀燕說，「我要宣佈2022台中市長選舉， 台中市民贏了」。

盧秀燕說，這場選舉是台中市民的重大勝利，市民贏了，比她自己當選更有意義，市民教她三件事，她會當好市長回報大家。

盧秀燕說，第一是台中市民挺身而出，堅持城市正派、善良、優質選風，對負面選舉說NO，不容許任何人破壞城市風氣，不是只有盧秀燕，而是市民站出來去投票 守護城市；其次選票代表市民支持女性從政，第三是打破台中市長連任魔咒。

美東06:11

根據中選會開票 統計資料，國民黨台中市長盧秀燕在台北時間7點已領先20萬票，「燕子總部」戶外進行開票之夜，隨著開票進度，歡呼聲響徹雲霄。盧秀燕預定可能7點15分到競選總部發表談話。盧秀燕上次選舉贏林佳龍20萬8000票，蔡其昌能否守住林佳龍防線，值得觀察。

美東06:05

新任台中市長將於今晚揭曉，由國民黨籍市長候選人盧秀燕順利連任，蔡其昌領著競選團隊登台，先向支持者深深一鞠躬，感謝支持者，晚間宣布敗選，由對手盧秀燕順利連任。

蔡其昌競選總部現場近百位支持者，見到蔡其昌落後情況，情緒低迷，不禁落下不捨的淚水，現場不時傳出啜泣聲，氣氛低迷，支持者心情低落，面對蔡其昌演說，大家頻喊加油。

台中市長選舉將於今晚揭曉，台中市長盧秀燕拚連任、民進黨 市長候選人蔡其昌挑戰大衛。據選委會統計，台中市長選舉人數為227萬4107人，今天初估投票率65%，當選門檻為73萬9085票。詳細得票數以中選會公布為主。

美東05:36

台灣九合一大選開票中，根據台中選委會統計資料，目前盧秀燕領先11萬，在29個行政區贏了28行政區，民進黨視為「民主聖地」的神岡區是綠營得票指標，盧秀燕得票率58%，暫時領先蔡其昌的40.1%。蔡其昌目前得票率僅贏清水區，蔡領先1.5%。

中市長選舉今晚揭曉，台中市長盧秀燕拚連任，對上民進黨市長候選人蔡其昌。台中市歷屆市長選舉， 和平區是藍營指標、神岡區是綠營指標，但目前盧秀燕都大幅領先。上屆選舉，前市長林佳龍與盧秀燕對戰，只贏神岡。

台中29個行政區，蔡其昌在開票1.5個小時，6點多，目前在本命區清水贏1.5%；盧秀燕則在28區大幅領先。