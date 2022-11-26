基隆變天 國民黨謝國樑自行宣布當選

國民黨基隆市長候選人謝國樑19日晚間在桃園出席黨內聯合大型造勢晚會時表示，基隆和新北未來要合作捷運，基隆和台北要打造科學園區，基隆和桃園也要創造1280通勤月票。(中央社)

美東05:25

基隆市長選舉結果，國民黨 候選人謝國樑今晚到競選總部，下跪謝天自行宣布當選。

謝國樑哽咽說，選舉真的準備了很久的時間，他們又很認真，以很努力的態度來打這一條選戰，現在這一場選戰終於有好的結果，首先要感謝上帝，因為我覺得在這個過程中，在這一路上，祂給我最大的支撐，是最重要的一個依靠，所以在這邊還是要誠懇的感謝。

他說，最謝謝的是，所有的、基隆的市民朋友，他們的肯定，他們的支持，還有團隊，包括我們在場所有的這些至親好友。今天這一場勝利是屬於大家的，不是屬於我一個人的，未來我也會用市民的僕人、上帝的僕人，這樣子的心境，好好的去做我每一份該盡的義務跟該做的工作。

基隆市長選舉，國民黨候選人謝國樑下跪謝天自行宣布當選。(記者邱瑞杰／攝影)

美東04:51

國民黨基隆市長候選人蔡適應競選部計票到下午5點半為止，謝國樑已破8萬票，離當選門檻只剩1萬多票，已贏民進黨 蔡適應2萬多票，基隆恐將變天，謝國樑預計晚間6點抵達競選總部。