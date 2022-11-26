基隆變天 國民黨謝國樑自行宣布當選
美東05:25
基隆市長選舉結果，國民黨候選人謝國樑今晚到競選總部，下跪謝天自行宣布當選。
謝國樑哽咽說，選舉真的準備了很久的時間，他們又很認真，以很努力的態度來打這一條選戰，現在這一場選戰終於有好的結果，首先要感謝上帝，因為我覺得在這個過程中，在這一路上，祂給我最大的支撐，是最重要的一個依靠，所以在這邊還是要誠懇的感謝。
他說，最謝謝的是，所有的、基隆的市民朋友，他們的肯定，他們的支持，還有團隊，包括我們在場所有的這些至親好友。今天這一場勝利是屬於大家的，不是屬於我一個人的，未來我也會用市民的僕人、上帝的僕人，這樣子的心境，好好的去做我每一份該盡的義務跟該做的工作。
美東04:51
國民黨基隆市長候選人蔡適應競選部計票到下午5點半為止，謝國樑已破8萬票，離當選門檻只剩1萬多票，已贏民進黨蔡適應2萬多票，基隆恐將變天，謝國樑預計晚間6點抵達競選總部。
謝國樑競選總部指出，謝國樑到下午5時23分，謝國樑得票8萬0106票，蔡適應6萬0381票。蔡適應總部目前士氣較低落，支持民眾說，看起來大勢已去。蔡適應稍晚也將到競選總部。
上一則
新北最美里長陳紫渝 贏過現任里長宣布當選
下一則
FB留言