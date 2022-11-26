我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

朱立倫喊抗黑保台 蔡英文再打抗中牌 柯文哲倡溫柔力量

台灣新聞組／台北26日電
25日晚選前之夜，府院黨大軍挺進雙北，藍綠白陣營決戰北台灣，造勢現場湧入大批民眾，群眾冒雨支持到深夜。（記者曾原信／攝影）
25日晚選前之夜，府院黨大軍挺進雙北，藍綠白陣營決戰北台灣，造勢現場湧入大批民眾，群眾冒雨支持到深夜。（記者曾原信／攝影）

九合一選舉投票今天登場，昨晚選前之夜藍綠白陣營決戰北台灣。蔡英文總統率府院黨大軍挺進雙北，再打抗中牌，強調用選票對抗台灣民主的侵擾；國民黨主席朱立倫等藍營大咖集中火力為國民黨台北市長候選人蔣萬安站台，反擊要「抗黑保台」，下架民進黨；民眾黨主席柯文哲說，唯有無黨籍候選人黃珊珊才能守護台北，而非名嘴、側翼和網軍治國。

各陣營晚會現場湧入大批支持者，台北藍綠白陣營都估超過5萬人。新北市長侯友宜的輔選之夜，更喊超過8萬人，支持者淋雨支持，穿著雨衣守到最後一刻。

藍綠白三黨主席昨天都連趕多場造勢，新竹、桃園、台北等北台灣是今年選舉重點熱區。

蔡總統助選時表示，中國威權主義的擴張，每一天都在挑戰台灣人民堅守自由民主的底線，各種假訊息、認知作戰的攻擊，陳時中的每篇貼文都被假帳號洗版，內容都是簡體字，支持者的加油都被洗到看不見；她說，要為台灣挺身而出，那些對台灣民主的侵擾才會被選票抵擋下來。

朱立倫則喊出「抗黑保台」，他說，民進黨已經「由綠轉黑」，執政黨不該設立黑機關，追殺在野黨、打壓民間團體，把黑手伸進媒體，讓所有反對聲音聽不到，更用黑心來挺高端，不顧百姓民眾安危；還有黑網軍抹黑造謠，這樣黑色的政黨是民主退步黨、民主奧步黨，要用選票下架民進黨。

柯文哲為黃珊珊輔選時說，疫情最緊張時刻，黃珊珊跟他講「我們不能害怕，因為民眾比我們更害怕，強大意志力正是一個首長最重要的特質」，黃珊珊溫柔陪伴第一線防疫團隊，「黃珊珊就是最能守護台北願景的市長」。

由於中選會、指揮中心規定確診者不可投票，指揮中心指揮官王必勝指出，本周約8萬多人確診，其中有投票權者占八成，估計6萬5000人受到影響，因為感染新冠肺炎而無法行使投票權。

對此，台灣人權促進會秘書長施逸翔昨說，政府不開放確診者投票，完全是間接歧視，中選會沒作為就是剝奪投票權。

投票 民進黨 國民黨

上一則

冷眼集／剝奪確診者投票權 陳菊也不認同

下一則

熱錢回流 台幣勁揚1.22角 重返30大關

延伸閱讀

九合一選舉決勝負 估6.5萬人染新冠無法投票

九合一選舉決勝負 估6.5萬人染新冠無法投票
台灣九合一選舉26日決勝負

台灣九合一選舉26日決勝負
選前最後一夜 黃珊珊火力全開 結束晚會開直播迎投票日

選前最後一夜 黃珊珊火力全開 結束晚會開直播迎投票日
催票 蔡英文：投綠就是投英 朱立倫：人民要作主

催票 蔡英文：投綠就是投英 朱立倫：人民要作主

熱門新聞

柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」。記者林伯東／攝影

蔣萬安大進場妻石舫亘也現身 主持人激動：超過5萬人

2022-11-25 14:33
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
業者調配的珍珠奶茶，前總統馬英九一口接著一口喝光。(記者劉星君／攝影)

愛吃紅豆餅？馬英九：這是一個流傳很久的「誤會」

2022-11-24 03:39
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會。（本報資料照片）

新聞眼／張忠謀APEC峰會際遇 如台在國際縮影

2022-11-20 02:20

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵