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冷眼集／剝奪確診者投票權 陳菊也不認同

記者 蔡晉宇
中選會與指揮中心堅持確診者不能投票，監察院長陳菊直指確診者投票權被剝奪的問題核心，蔡政府難辭其咎。（記者徐如宜／攝影）
中選會與指揮中心堅持確診者不能投票，監察院長陳菊直指確診者投票權被剝奪的問題核心，蔡政府難辭其咎。（記者徐如宜／攝影）

投票是憲政人權，中選會與指揮中心堅持確診者不能投票，以「確診者不能出門」為由，四兩撥千斤迴避行政怠惰。監察院長陳菊25日表示，「行政部門應該更及早因應確診者投票問題，若有困難也應向大眾說明，如此才是公開透明、負責任的政府」；陳菊談話直指確診者投票權被剝奪的問題核心，蔡政府難辭其咎。

23日人權會與中研院合辦的「資訊科技防疫與人權挑戰」國際研討，會中公法學者多認為，當前不讓確診者投票的作法有違憲之虞，陳菊身為人權會主委，當天也在場。經過兩天醞釀，陳菊25日的表態，也意味不認同蔡政府過於輕忽投票權的做法。

執政黨剝奪確診者投票權，不僅引來台灣人權委員會提出行政訴訟，也引發公法界關注。當在野黨與各界提出國際實證，證明各國都有讓確診國民行使投票權做法時，蔡政府卻視若無睹。行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心和中選會更以「確診者不能出門，並非不能投票」為論點，跳針式擱置爭議，無視憲法保障的選舉權。

行政部門意指確診者不能投票是「技術問題」，但若僅因技術問題而去牴觸位階更高的憲法，不僅毫無道理，更不符合比例原則。中選會選前才兩手一攤，正是行政怠惰，也是對「防疫超前部署」的一大諷刺。

民進黨這次大力宣傳的18歲公民權，主要論述之一是國外先進國家都是18歲就能投票，台灣也應當跟進；但確診者投票同樣在國外已相當普及，多有案例可供參考，蔡政府這回卻視若無睹，鐵了心要沒收確診者投票權的做法，果真「世界怎麼跟得上台灣」？

投票 防疫 疫情

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