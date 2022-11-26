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九合一選舉投票決勝負 藍搶4都 綠防北台失守

記者李光儀、程遠述、蔡晉宇、歐陽良盈／台北26日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安在基隆路舉辦「奮戰勝選之夜」，熱情支持者不畏雨勢前來。（記者林澔一／攝影）
國民黨台北市長候選人蔣萬安在基隆路舉辦「奮戰勝選之夜」，熱情支持者不畏雨勢前來。（記者林澔一／攝影）

九合一選戰今投票國民黨黨中央人士指出，選戰目標仍是「六都過半」，若能拿下四都就是大勝；民進黨則要力保目前執政七縣市，府院黨全力催票到最後一刻；民眾黨在台北和新竹的首長之戰備受關注，藍綠白在台北決戰到最後一刻，桃園勝敗最為重要，將攸關定調這場九合一選戰藍綠輸贏。

25日晚選前之夜，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在市府旁造勢，支持者冒雨力挺。（記者...
25日晚選前之夜，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在市府旁造勢，支持者冒雨力挺。（記者余承翰／攝影）

國民黨昨把握最後衝刺，全力催化「下架民進黨」氛圍，黨主席朱立倫昨說，真正愛台灣就出來投票。蔡英文總統喊出「投給民進黨縣市長，就是投給蔡英文」，將選戰升級為「總統級大戰」。選前之夜把主軸著重在「去投票，就會贏」，盼激發支持者熱情，讓基本盤極大化。

決戰前夕，各陣營肉搏戰廝殺，國民黨評估競爭非常激烈的縣市，包括台北、桃園、基隆、竹市、苗栗和澎湖；其中苗栗、澎湖是國民黨執政縣，台北、桃園、基隆、竹市都是非國民黨執政，但國民黨認為有機會勝選。國民黨高層表示，最後決戰重點「就是台北市、桃園市和基隆市」，局勢最緊繃的應該是基隆，其次桃園，再其次是台北，目標要一舉拿下三縣市。

民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜晚會於民進黨黨部前舉行，民眾不畏風雨前往參加。...
民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜晚會於民進黨黨部前舉行，民眾不畏風雨前往參加。（記者曾原信／攝影）

民進黨除要力保目前執政七縣市，並在台北市、苗栗縣、澎湖縣、宜蘭縣、南投縣力拚翻轉。綠營南部執政的嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣選情穩定。北部執政的基隆、桃園、新竹市面臨交棒，黨內謹慎看待北台灣選情。

民眾黨在台北和新竹的首長之戰備受關注，加上新竹是黨主席柯文哲家鄉，被視為民眾黨此次選戰勝敗關鍵地。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如說，社會普遍瀰漫「討厭民進黨」和「下架民進黨」聲浪，容易造成藍綠歸隊，這對民眾黨選情來說相當不利。不過，蔡壁如也說，民進黨傾全國之力抹黑、栽贓情形下，若新竹能勝選，表示民眾黨候選人高虹安提出的居住正義、交通平權等政見回應了年輕人訴求，得到選票回饋。

國民黨高層表示，要確保「每一張支持的選票都開得出來」，這次選戰「下架民進黨」氣氛濃厚，這氣氛能有多少轉移到選票上，是決勝關鍵；國民黨「不會放棄任何一個同志」，但最重要的還是要下架民進黨。

兼任民進黨主席的蔡英文總統選前之夜坐鎮雙北、桃園，邀請「台灣隊」一起拚；副總統賴清德鞏固中台灣，先掃中彰投激戰區，最後回防新北，正副總統分進合擊，力求催出每張選票。

蔡壁如認為，今年選情冷，如果投票率沒有衝高，新人要出頭天相對困難。

民進黨 國民黨 投票

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最後衝刺 台北市藍綠白3陣營雨中決戰

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