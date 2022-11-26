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新聞評論／用選票發聲 不讓糟糕的人主宰

聯合報社論
26日是九合一選舉及18歲公民權修憲案公民複決的投票日。（記者林伯驊／攝影）
26日是九合一選舉及18歲公民權修憲案公民複決的投票日。（記者林伯驊／攝影）

26日是九合一選舉及18歲公民權修憲案公民複決的投票日。九合一選舉，除將決定地方的未來發展，也被視為蔡政府第二任期的期中考，以及2024總統大選的前哨戰。幾個月來的選舉攻防，已對候選人作了徹底的檢驗，26日將由選民作最後裁判。

在選舉口水戰中，有幾項攻防具有特別的意義。首先，這次選舉，是以「誠信」的檢驗拉開序幕。林智堅的論文抄襲案挑戰人民智慧，選民則用政治誠信檢驗林智堅人格。而蔡英文號令全黨救一人，不惜摧毀學術倫理，與台大對幹，最後讓民進黨價值崩壞、全黨沉淪，並暴露了蔡英文的提名私心與狹隘治理。

政績的檢驗，也是這次選舉的特色。所有候選人都必須以過去的政績接受檢驗，林智堅的「球場門」，即因此成為壓垮駱駝的最後稻草。陳時中則必須以防疫成績接受台北市民檢視，「3＋11」、萬華破口、高端及疫苗決策，在在令人不滿。尤其，當陳水扁說陳時中「踩著近1萬具屍體拾級而上」，更讓陳時中的「仇恨值」受到測量。

政見的檢驗，同樣不可或缺。這次聲量最大的政見，就是民進黨北北基桃市長候選人聯合推出的「1200首都通月票」，行政院和交通部立馬背書，允諾補貼，甚至要推廣到全國。但除了藍白陣營譏評「歡迎抄襲」，並惹怒欠缺便利聯外交通的基隆通勤族之外，專家更指經費嚴重低估，且無法提升公共運輸。這究竟是選前撒幣的政策買票，或者是區域治理的典範，選民將作裁決。

行政中立，對蔡政府而言，彷彿從不存在。蔡總統自己率先黨政不分，不僅以總統身分喬黨務，並以主席角色談政務，黨國資源盡在她手中。檢警調廉透過偵辦行動或媒體放話，介入選舉。農委會與資策會介入選戰攻防，衛福部淪為第二競總，都很不可思議。更不用說，行政院各部會爭相以政策買票撒幣助拳。

另外，原與地方選舉無關的「抗中保台」，卻喧賓奪主成為民進黨選戰的主軸；民進黨不但用「抗中保台」來販賣「芒果乾」（亡國感），也拿來分化社會、抹紅對手。但「抗中保台」也成了迴力鏢，自稱有「抗中保台DNA」的陳時中，原來曾赴陸交流；鄭運鵬更以「中國台灣」大賺人民幣。民進黨的「抗中保台DNA」有待檢驗，但有「雙標DNA」則無庸置疑。

民眾一定要出門投票！蔡英文引柏拉圖的話說，「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」。沒錯，台灣正被糟糕的人統治，人民豈能不關心政治？如果你竟然還有些猶豫，那麼，想想那些因疫情滯留海外而遭除籍的人，想想那些不幸確診而被禁止出門投票的人。不論蔡政府為了什麼要刻意剝奪那些人的投票權，都凸顯了你手上這張不受禁錮的選票愈發珍貴。

出門投票吧！任何一次選舉，都會決定民主政治的未來，你這張選票也具有同樣的分量。至於蔡英文說，如果民進黨選不好，國際會猜測台灣人民是不是改主意了；此話沒錯，台灣人民要用選票發出自己的聲音，不能讓蔡英文一人擅自替台灣發言，甚至情緒勒索！台灣人民不要一個對外尋釁、對內獵巫的執政黨，台灣人民不要新威權統治，不要新黑金政治，更不要新貪腐權貴。台灣就是要改變，不能再爛下去。

出門投票吧！理智不要被蒙蔽，情緒不必受勒索，為了捍衛自由民主的權利，為了爭取和平繁榮的未來，為了更好的地方治理與發展，不讓糟糕的人來主宰我們的生活；今天，投票去！

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