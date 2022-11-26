黑白集／蔡、賴、蘇助選封路 民罵「台灣最大擋」

元首級人物出動，總是大批維安人員隨行，免不了封路擾民，圖為民進黨台北市長候選人陳時中（右）25日晚舉辦選前之夜造勢晚會，蔡英文總統（左）為陳時中站台助選。（記者潘俊宏／攝影）

這次選舉，蔡英文 、賴清德 和陳建仁都成了綠營出動最勤的助選員。有「黃金助選員」站台，候選人當然覺得沾光不少。但壞處也是有的：元首級人物出動，總是大批維安人員隨行，免不了封路擾民；一旦引發民怨，對候選人就是減分。

就像那天，蔡英文晚上要到桃園八德為鄭運鵬站台，但當地警方清晨上班時間就開始封路管制交通，導致車陣塞爆。為此，上班、買菜、送小孩的民眾都怨聲連連，有人大罵：「台灣最大擋，他們方便，人民不便。」試想，就在選前兩天，這種助選對鄭運鵬的選情會有幫助嗎？

先前閣揆蘇貞昌在台中助選，即因交通管制時間過長，導致被擋路的民眾向蘇揆車隊齊按喇叭狂轟，以示抗議。有過這種不愉快的經驗，蔡政府高官還是不知節制，自以為擁有莫大光環可為候選人加持。如此不恤民情，難怪執政黨選情遲無起色。

這次選舉，蔡英文和賴清德的輔選頻率遠超乎以往的正副總統。原因不難想像：萬一此役失利，蔡政府領導威望必然驟降；他們只好使出渾身解數，比候選人還拚命。好笑的是，蔡英文在宜蘭誤把綠營候選人江聰淵喊成立委陳歐珀，賴清德又錯喊成前縣長林聰賢之名；這種漏氣的輔選，簡直在扯候選人後腿。

美國期中選舉 ，不少川普力挺的候選人都落馬。蔡英文慎之！