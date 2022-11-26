賄選案逾5000件、74人羈押 有人千元塞吸管行賄

彰化田尾鄉某村長候選人涉嫌將千元台幣藏吸管內買票。此為示意圖，（記者林宛諭／攝影）

投票 日前一天，全台各地都傳出賄選案，涉案候選人有鎮長、縣市議員與樁腳等，分別以1000至5000元（台幣，下同，約32至161美元）不等行賄，甚至有村長候選人把賄款塞進吸管，當文宣品夾帶行賄。據最高檢察署統計，截至11月25上午10時為止，全台賄選案共5011件，涉案人數8344人，其中74人遭羈押，檢方已起訴199件，總查扣賄選金額476萬餘元。

宜蘭縣某陳姓議員候選人、簡姓共三名樁腳，涉以每票1000元買票，檢警順藤摸瓜追出現金，是由候選人廖姓親戚提供，昨緊急搜索廖的住處，查扣47萬6000元，檢方認為廖有串滅證之虞，向法院聲押禁見。頭城鎮林姓鎮長候選人也涉嫌千元買票，訊後交保。

花蓮鳳林鎮石姓鎮代候選人、新城鄉邱姓村長候選人，都涉及現金行賄，訊後均交保。另鳳林鎮、萬榮鄉三名鎮、鄉民代表候選人涉送現金、禮品行賄，檢方昨依違反選罷法起訴。

新竹縣議員范姓候選人被查出贈送價值約210元的餅盒禮品，檢警通知涉案的14人到案，檢察官 訊問後，昨准予范姓候選人5萬元交保，其餘人請回。苗栗縣在大湖、後龍、造橋都查獲疑似賄選案件，傳喚涉案10餘人，查扣數10萬現金，檢方分別提出聲押、交保等處分。

「我當選給你當鄰長」，台中林姓里長候選人以此為誘因，找19人遷戶籍，藉此取得投票權。紀姓市議員候選人則贊助義警自強活動2萬元涉賄，檢方火速偵結起訴。彰化縣傳出邱姓村長候選人拿千元大鈔塞進吸管夾帶文宣行賄，檢方查扣賄選金5萬元、已拆封吸管，另有洪姓樁腳以每票1000元買票，兩人均遭收押禁見。

雲林還查獲新住民涉嫌收賄，涉案樁腳都交保候傳，交出賄款的新住民請回。嘉義縣梅山鄉某村長涉嫌提供返鄉車資2000元與2000元現金，尋求支持，偵結起訴。

屏東地檢署昨查獲兩名村長候選人涉賄選，其中，高樹鄉梁姓村長候選人被聲請羈押獲准，另一位枋山鄉林姓村長候選人，以3000元買票聲押，屏東地院裁定5萬元交保。另高雄原住民 議員賴文德被控以每票3000元賄選遭聲押，裁定25萬交保。