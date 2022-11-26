選前決戰時刻 高雄陳其邁、柯志恩大拚場

國民黨高雄市長候選人柯志恩在前鎮舉辦萬人選前之夜，場面熱烈。（記者劉學聖／攝影）

高雄市長選舉今天投票 ，昨晚選前之夜，拚連任的高雄市長陳其邁在5萬人呼聲中登台，他說，高雄站在過去和未來交界，不該遲疑，更別停止嚮往。藍營這方有2萬人挺身而出，國民黨 候選人柯志恩含淚高呼「我渾身是膽，要讓全世界再次見證人民的力量」。

民進黨高雄市長候選人陳其邁選前之夜上台，受到支持者熱烈歡迎。（記者劉學聖／攝影）

投票前最後時刻，雙方感性催票，陳其邁妻子吳虹上台挺丈夫，柯志恩女兒洪均在柯致詞後獻上溫暖擁抱，母女都紅了眼。

陳其邁造勢晚會選在鳳山區競總旁，支持者舉著粉色、白色旗幟，不少人自製特色標語「莫名其邁」、「就4要邁邁」。現場有不少年輕人參與，顯示陳其邁大力支持18歲公民權，加上貼合年輕人習慣的選戰行銷有觸動人心。

陳其邁大進場，帶起晚會最高潮，他說，自從市長上任後，和團隊上山下海，走遍高雄38個區，施政不分藍綠，兩年來打下城市轉型基礎，讓城市競爭力從六都倒數，躍升到六都第二。在全場沸騰情緒中，陳其邁呼求，請大家務必出門投票，「這一票，決定高雄是回到四年前徬徨失望，還是邁向更美好的未來」。

柯志恩選前之夜選在前鎮區一德夜市廣場舉行，現場6000張座椅不夠坐，不斷有人湧入。晚間9時柯志恩在支持者簇擁下進場，主持人喊現場破2萬人，場面熱烈。柯志恩說，她投入選戰時，曾想「高雄人會不會接受一個北漂40年的人」，謝謝高雄人的包容，陪她一路走到這一天。

柯也說，民主就是要政黨輪替，陳其邁不是不好，但他不敢為市民據理力爭向中央說不。她感嘆，高雄人口流失，失去的不只是人才，更是下一代未來，高雄不該是返鄉的終點，應該是生活的起點。

「不用討厭陳其邁，但請信任柯志恩！」柯志恩說，高雄市民這一票投的是價值、善良及勇敢，她一定續留高雄，用愛與榜樣為高雄拚未來。晚會最後全場合唱競選主題曲「點一盞燈」，溫馨收尾。