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3黨魁壓陣 首都選情牽動2024大選布局

記者 林麗玉
國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」。(記者林伯東／攝影)
國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」。(記者林伯東／攝影)

台北市長三腳督激戰到最後一刻，藍營集中顧穩國民黨候選人蔣萬安選情，盼光復首都，重返執政，讓藍軍最後大集結；民進黨候選人陳時中在總統級助選規格下，希望催出綠營基本盤；無黨籍黃珊珊則訴求偉大市民，要推倒藍綠高牆，擦亮第三勢力品牌，催出年輕人投票。

首都市長選戰結果，不只攸關藍綠陣營地方執政版圖，更連帶影響2024各政黨布局，藍綠白昨晚精銳盡出，三黨主席最後壓軸更都放在北市，可見其重要性。

蔣萬安不只有國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、連勝文等藍營大咖站台，最後與國民黨其他五都候選人透過電視轉播同框合體，展現藍營集中火力，想光復首都的團結氣勢，朱立倫壓軸登場，想展現自己是黨內最強母雞，首都一戰結果攸關未來總統大選布局。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌帶著府院黨部隊挺進陳時中的選前之夜，陳時中這場選戰主旋律一直圍繞仇恨值，一手主導此次縣市長提名的蔡英文，最後階段加重輔選陳時中的力道，除繼續打防疫成績牌，更宣稱這是民進黨24年來最接近市長的一次，盼能催出綠營基本盤。陳時中勝負也關乎接下來2024人選，甚至被視為英系存亡之戰，「跛腳總統」是不可承受之重，背後更攸關後小英時代的黨魁、閣揆保衛戰。

訴求推倒藍綠高牆的黃珊珊，選舉結果同樣也將牽動台北市長柯文哲未來的總統之路。儘管選前之夜盼不到親民黨主席宋楚瑜站台，但由許多台北市基層夜市、攤商、工會的力挺，她營造非藍非綠的第三勢力氣勢，強調台北人是自由的，不作政黨的奴隸，將選票希望交付給年輕人。她打出「市民牌」，定調「決定下一代未來」，最後一刻93歲高齡母親上台，更盼以溫情訴求，爭取最後勝選。

陳時中 國民黨 蔡英文

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