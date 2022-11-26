侯友宜定調以民為天 林佳龍請恩恩爸站台

侯友宜25日晚在板橋第一運動場廣場舉辦大型造勢晚會。(記者李定宇／攝影)

新北市長藍綠候選人昨晚在板橋選前之夜冒雨拚場，民進黨府院高層都為林佳龍站台，甚至請來「神秘嘉賓」恩恩爸批對手；國民黨侯友宜 選前之夜主題則是「以民為天」，僅邀市民，未邀黨內重量級人士助陣，他說，台灣選舉不需對立與衝突，並比出YA的兩根手指頭說「一個叫包容、一個叫關懷。」

藍綠陣營選前之夜僅隔約300公尺，警方擔心發生衝突，投入800名警力嚴陣以待。雖然晚間不斷下雨，且越下越大，二陣營支持者仍溢出會場，侯友宜陣營聲稱有5萬人到場，林佳龍陣營也宣布超過2萬3000人，雙方不時高喊「侯友宜凍蒜」、「林佳龍凍蒜」，你來我往，拚氣勢的意味濃。

總統蔡英文 說，立法院長游錫堃2014年開票 時忍住淚水的畫面，令很多支持者「捶心肝」，別讓「游錫堃遺憾」再發生。蔡英文也表示，「那位市長」到現在都還不願承諾做滿四年，辜負市民託付、存在不確定性、當成政治跳板，都令人不能接受。

林佳龍為新北提出百項政見，新北不應繼續做台北衛星城市，應該能做台灣領頭羊，如果新北市民看重過去蘇貞昌當縣長、蔡英文任內對新北的政績，就換林佳龍建設新北。

恩恩爸為林佳龍站台時數度哽咽，支持者高喊加油。恩恩爸說，侯友宜不敢給、不願意給的，就讓林佳龍幫他完成，請大家繼續支持他追求真相，「正義總是遲到」。

侯友宜選前之夜並未找其他政治人物站台，反而找五股公有市場自治會副會長鄭品怡、八里愛心療養院院生張孜維助講，活動定調「以民為天」，強調新北市民就是他的大咖，用同樂會氣氛辦一場不同的選前之夜，最後由歌手楊培安壓軸演唱。

侯友宜登場時未穿著雨衣喊著「感謝」，現場氣氛沸騰，在舞台上帶動全場合唱、跳「友宜舞」，支持者高喊「凍蒜」。

深深一鞠躬後，侯友宜比出YA手勢說，這句YA就是讓選舉充滿快樂，找回正向力量。新北市完全不一樣，台灣不需政治的對立跟衝突，不需要分族群，要凝聚向心力，這個YA的兩根手指頭 一個叫包容、一個叫關懷。