雙柯弊案攻防 柯文哲：看市民相信誰
選前最後一天，風城上演弊案攻防戰。民眾黨新竹市長候選人高虹安昨早公布美國博士論文審查信，證明論文「貨真價實」，並指遭受最恐怖的負面攻擊；民眾黨議員李國璋也控告前市長林智堅涉嫌在馬偕兒童醫院案圖利廠商。民進黨候選人沈慧虹競辦昨反嗆，高虹安團隊抹黑兒童醫院，沈呼籲用選票終結謠言；國民黨候選人林耕仁到城隍廟簽署「反貪查弊切結書」，承諾當選即查弊。
民眾黨主席柯文哲日前爆料，高虹安被狂打是因新竹土地變更價值超過100億元台幣（約3.2億美元）；林智堅駁斥，柯與高抹黑馬偕兒童醫院。柯文哲昨說，他才爆料新竹百億土地變更，立院民進黨團總召柯建銘、林智堅就氣急敗壞指是馬偕兒童醫院問題，這是不打自招。
高虹安說，從參選起，她幾乎是「三天一小黑、五天一大黑」，她承擔近廿年來最恐怖的負面攻擊；團隊至今已收集超過五十條抹黑事件，其中被討論最廣泛的就是她的博士論文，對手陣營集結黨政軍媒不斷抹黑，甚至發起一人一信，要求美國辛辛那提大學撤銷論文。她昨公布博士論文審查信，確認自己的博士論文沒有任何研究、學術或版權的不當行為。
柯建銘昨發文向柯文哲、高虹安道歉，表示為新竹、台灣，他不得不比誰都嚴厲批判，但在「高虹安現象」之下，萬一民進黨沒有贏，輸的是台灣的價值。
高虹安說，這次新竹市負面選戰，柯建銘要道歉的不是柯文哲和高虹安，而是要向全台、全新竹市民道歉。柯文哲也酸說，「老柯」柯建銘開始訴諸溫情，「我們兩個在社會信用自有公評，新竹市民可以去想想看，他們相信誰？」
沈慧虹說，如果民眾都厭倦負面抹黑造謠、血口噴人，就用手上選票來終結謠言和選舉奧步。
林耕仁則表示，這一戰是清廉與貪腐、正直與弊端的價值選擇。
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