雙柯弊案攻防 柯文哲：看市民相信誰

選前最後一天，風城上演弊案攻防戰。民眾黨新竹市長候選人高虹安昨早公布美國博士論文審查信，證明論文「貨真價實」，並指遭受最恐怖的負面攻擊；民眾黨議員李國璋也控告前市長林智堅 涉嫌在馬偕兒童醫院案圖利廠商。民進黨 候選人沈慧虹競辦昨反嗆，高虹安團隊抹黑兒童醫院，沈呼籲用選票終結謠言；國民黨候選人林耕仁到城隍廟簽署「反貪查弊切結書」，承諾當選即查弊。

民眾黨主席柯文哲 日前爆料，高虹安被狂打是因新竹土地變更價值超過100億元台幣（約3.2億美元）；林智堅駁斥，柯與高抹黑馬偕兒童醫院。柯文哲昨說，他才爆料新竹百億土地變更，立院民進黨團總召柯建銘、林智堅就氣急敗壞指是馬偕兒童醫院問題，這是不打自招。

高虹安說，從參選起，她幾乎是「三天一小黑、五天一大黑」，她承擔近廿年來最恐怖的負面攻擊；團隊至今已收集超過五十條抹黑事件，其中被討論最廣泛的就是她的博士論文，對手陣營集結黨政軍媒不斷抹黑，甚至發起一人一信，要求美國辛辛那提大學撤銷論文。她昨公布博士論文審查信，確認自己的博士論文沒有任何研究、學術或版權的不當行為。

柯建銘昨發文向柯文哲、高虹安道歉，表示為新竹、台灣，他不得不比誰都嚴厲批判，但在「高虹安現象」之下，萬一民進黨沒有贏，輸的是台灣的價值。

高虹安說，這次新竹市負面選戰，柯建銘要道歉的不是柯文哲和高虹安，而是要向全台、全新竹市民道歉。柯文哲也酸說，「老柯」柯建銘開始訴諸溫情，「我們兩個在社會信用自有公評，新竹市民可以去想想看，他們相信誰？」

沈慧虹說，如果民眾都厭倦負面抹黑造謠、血口噴人，就用手上選票來終結謠言和選舉奧步。

林耕仁則表示，這一戰是清廉與貪腐、正直與弊端的價值選擇。