新竹市激戰 高虹安、林耕仁高呼下架民進黨

民眾黨候選人高虹安（中）反問：「有用同樣標準檢視林智堅、沈慧虹、柯建銘？」(記者季相儒／攝影)

新竹市選前之夜藍綠白大拚場，棄保議題受關注。民眾黨高虹安造勢晚會不僅有黨主席柯文哲站台，國民黨 籍竹市副議長余邦彥也到場聲援；國民黨林耕仁與在地民代舉辦「為新竹而走大遊行 」，議長許修睿仍未現身。民進黨 沈慧虹則與立委柯建銘、前市長林智堅舉辦「光榮新竹大遊行」，沈慧虹允諾當選會撫平選舉裂痕。

高虹安昨在竹市孔廟前廣場舉辦造勢晚會，聯電榮譽副董事長宣明智、立委高金素梅等人上台助講；余邦彥和新竹市前議長謝文進也帶大批支持者到場，主持人詢問是否上台致詞，余搖了搖手，僅坐台下第一排支持。

面對民進黨連環攻擊，高虹安昨反問，今年大選關鍵字是新竹和高虹安，「這是我們希望的民主社會嗎？」民進黨稱參選的人就應該被嚴格檢視，她連三問：「有用同樣標準來檢視林智堅、沈慧虹、柯建銘嗎？」她呼籲民眾出面投票，讓執政黨看見人民的起義就從新竹開始，「投給可以下架民進黨的高虹安。」柯文哲表示，這次選舉對新竹人、台灣都很重要，不僅決定新竹市的發展，也決定台灣民主的發展。

林耕仁昨在天公壇集結支持者，隨後展開遊行，國民黨立委鄭正鈐、黨籍和無黨籍議員等12人陪同，但關鍵人物許修睿未現身。

林耕仁說，這不是一個人選舉，是清廉和貪汙之間的選擇，過去給民進黨機會，這次不能再相信民進黨，並高呼「下架民進黨」。林也說，某高姓候選人在立委辦公室有小金庫、性平爭議，沒對外說清楚，「辦公室都管不好，市民如何有信心讓她帶領市政府？」他簽下反貪打弊切結書，不能讓有貪汙、小金庫嫌疑的人進市政府。

沈慧虹陣營昨晚在競總前搭起舞台造勢，林智堅呼籲選民要支持沈慧虹，她不用實習，可以馬上上班，懇託大家把沈慧虹送回市政府。