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決戰基隆 謝國樑：勝利再握 蔡適應：無縫接軌

記者邱瑞杰、游明煌／基隆26日電
前總統馬英九（中）25日為國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）助選，兩人「勝利再握」。（記者邱瑞杰／攝影）
前總統馬英九（中）25日為國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）助選，兩人「勝利再握」。（記者邱瑞杰／攝影）

藍綠大咖在選前最後一天到基隆站台拚勝選，前總統馬英九第四度到基隆國民黨市長候選人謝國樑掃街，兩人「勝利再握」，今天迎接勝利。蔡英文總統也陪民進黨蔡適應拜票，強調基隆選舉很重要，沒選對人，建設可能中斷或延宕，中央跟地方的配合度「就沒那麼好」。

馬英九昨陪謝國樑掃街拜票，晚間選前之夜馬再度站台力挺；國民黨主席朱立倫、行政院前院長江宜樺也協助催票。謝國樑說，希望馬英九再加持他一下，兩人在鏡頭前「勝利再握」；馬說，他認為謝國樑會很爭氣。

謝國樑說，最後關頭，他有了總統勝利的再一次握手合作，一定會迎接勝利。前天他曾說選前48小時，呼籲各陣營不要出怪招，謝陣營會慎防栽贓賄選、假冒緋聞和自導悲情等。他昨天批環保局長賴煥紘運用職權，故意保留抹黑他的布條，又動員員工參加綠營造勢；賴回應，因布條越掛越高，不得已才放棄，也未強制同仁參加造勢。

朱立倫說，最後關鍵的時刻，每票都很重要。不管今天天氣如何，都請支持者出來投票，「這是改變基隆的機會」。

國民黨選前之夜「團結勝利大遊行」6點從市黨部出發，沿田寮河兩岸信一路、仁一路遊行，要凝聚支持者向心力，把票催出來。江宜樺抵達會合時，眾人高呼「謝國樑，凍蒜」、「國民黨，加油」，展現勝選聲勢。

昨天蔡英文、基隆市長林右昌和蔡適應到大德廟參香，民眾高喊「蔡適應加油」。蔡英文表示，最合適人選就是蔡適應，最後幾個小時，催一下就過關了，請大家拉票、催票、固票。

前副總統陳建仁也為蔡適應輔選，他說，希望讓北北基桃都能全壘打，林右昌八年的施政成績，可以看到蔡努力的成果，蔡適應站在林右昌的肩膀上，一定可以看得更遠。

林右昌昨冒雨為蔡適應拜票，喊到聲嘶力竭。他說，基隆這八年的進步和改變大家都看見，所以蔡不用喊搶救，基隆也不能走回頭路。蔡適應表示，他已準備好無縫接軌，讓政策延續。選前兩天仍持續提出政見「振興基隆經濟發展三支箭」。

民進黨選前之夜「牽手護光榮大遊行」呼應公民投票權，昨晚6點18分由民眾冒雨在各路口手牽手，林右昌和蔡適應站上宣傳車巡迴車掃，宣傳車所到之處「凍蒜」聲不斷，估計參與人數超過2萬人。蔡適應表示，對今天勝選非常有信心。

前副總統陳建仁（右）陪民進黨基隆市長候選人蔡適應（左）車掃，喊「北北基桃全壘打」...
前副總統陳建仁（右）陪民進黨基隆市長候選人蔡適應（左）車掃，喊「北北基桃全壘打」。（記者游明煌／攝影）

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