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蔣萬安大進場妻石舫亘也現身 主持人激動：超過5萬人

記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」。記者林伯東／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安「奮戰勝選之夜」。記者林伯東／攝影

投票前最後一晚，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚在基隆路一段舉辦「奮戰勝選之夜」選前造勢晚會，支持民眾不畏雨勢前來，蔣萬安約晚間9點17分抵達現場，在民眾簇擁下大進場，光是走上舞台就花了8分鐘，同時主辦單位也宣布現場人數超過5萬人了，蔣萬安老婆石舫亘現身為老公站台，也錄製影片淚喊「選完陪我吃飯」。

造勢晚會逐漸進入尾聲，台北市議員候選人在主持人唱名下一一登場，蔣萬安搭乘黑色轎車進場，下車後一路在民眾簇擁下進場，蔣萬安未穿雨衣，僅身穿競選外套，不畏風雨，大進場一路和支持者擊掌、握手，氣氛相當熱鬧。

蔣萬安站上深深向支持者一鞠躬，並說「已經不知道是雨水，還是淚水。」他說，各位關心蔣萬安的朋友，各位關心藍營未來的朋友，各位關心中華民國前途的朋友，各位衷心熱愛台灣的朋友，「各位很累了吧？！」但他謝謝大家永不疲累的支持。

蔣萬安話講到激動處，雨勢突然驟大，但仍澆不息支持者的熱情；蔣萬安感性表示，因為有你們的支持，他才能一直走到現在，他也相信可以走向未來，也相信明天之後，他可以走進台北市政府，為所有台北市民服務。台灣民主政治的選舉，本來就是一場馬拉松，要長途的跑，才能看出一個候選人的品質，看出一個政黨的體質。

蔣萬安表示，他不怕累、不怕跑選舉的馬拉松，因為他非常珍惜這個機會，珍惜這個民主體制，所以要堅定捍衛台灣的自由民主，捍衛中華民國的存在。

蔣萬安表示，過去幾個月來，對手陣營和側翼，甚至對手的政黨，無所不用其極的污衊他，攻擊他，「為什麼？他們在怕什麼？他們怕我們會贏啊！對不對！」

蔣萬安表示，所以民進黨怕了，「怕我們以選票，以數人頭，打破他們的黑箱執政，他們怕我們以選票，以人民的力量，重新界定光明與黑暗。」

蔣萬安批評，大家受夠了意識形態的壓迫、受夠了執政不力受夠了綠營網軍側翼部隊的抹黑抹紅伎倆。喊話選民從明天投票開始，讓台北市看到老有所終、幼有所養。

中華民國 投票 馬拉松

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