大雨站台挺陳時中 蔡英文4個千萬高喊「去投票就會贏」

蔡英文總統出席民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜造勢活動。圖／截自陳時中直播畫面

民進黨台北市長候選人陳時中 今晚在競選總部前舉辦選前之夜，蔡英文 總統、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁及民進黨議員全員出動站台力挺，蔡英文強調陳時中過去擔任衛福部長、防疫 指揮官的成績，辯論會上面對對手的攻擊，陳時中不辯駁，還向受到影響的商家道歉說，他是指揮官罵他是應該的，覺得「心裡酸酸的」；另也說要打破黑金派系盤根錯結的利益，最後再提4個「千萬」，高喊「去投票，就會贏」。

蔡英文致詞時表示，在最後的關鍵時刻，和大家站在一起，這個地方，對她有特別的意義。6年前贏得大選重返執政，當時她站在這裡向大家承諾要啟動改革；2年多前，也是在這裡有817萬票的相挺，讓她們能守住台灣，全世界也看到台灣拒絕一國兩制，堅持民主自由的生活方式。

蔡英文表示，這2年多來台灣面臨很多挑戰，疫情當然是最大的考驗，還好有陳時中和他帶領的指揮中心跟防疫團隊，當全世界都受到疫情嚴重的衝擊，台灣還能夠守住，盡量維持正常生活，她心裡對這位908天以來，從來沒有一句怨言的指揮官陳時中充滿了信任跟感謝。

蔡英文說，陳時中參選到現在，相信很多支持者，「心內攏金唔咁（不捨）」。其他政黨的陣營，為了選舉，煽動對立、製造仇恨，不惜消費染疫過世的同胞，抹黑許多科學家研發的國產疫苗，抹煞無數醫護人員為防疫付出的心血；甚至，抹滅了全體台灣人民共同打拚的防疫成果。

蔡表示，很多人都會覺得首都的選舉不該只剩仇恨謾罵；台灣的政治，不應只剩選舉利益；台灣的民主，更不能陷入對立內耗。前陣子的電視辯論會上，她看到陳時中被對手攻擊的時候，不但沒有幫自己辯解，還向受到防疫政策影響的商家民眾道歉，陳時中說他是指揮官，所以罵他是應該的，「我聽到他這樣說『心裡酸酸的』」，但也讓她更加確信，當初請他當衛福部長，讓他扛起指揮官的責任，是正確的決定。

蔡英文說，其他政黨在很多縣市的候選人，有貪汙被起訴、有暴力犯罪前科、有代表財團，也有家族長期盤踞地方。他們要執政，不是為了造福鄉里，而是為了家族、為了派系，為了自己的利益。因此要為台灣挺身而出，那些黑金派系的盤根錯節利益，才能被選票打破。

蔡英文指出，過去24年來，台北市給過國民黨機會，也給過柯文哲及民眾黨機會。因國民黨做不好，台北人選擇改變，但首都仍沒有愈變愈好，每一年的施政滿意度評鑑，台北經常都在後段班，甚至吊車尾，作為首都，台北不止不能追上東京、首爾，還眼睜睜看著桃園、高雄、基隆一天天進步，但台北只能原地踏步。

蔡英文說，其他縣市的綠色執政都是品質保證；中央執政這幾年無論是經濟、社福、或是國防、外交，也都做出了成績。既然過去執政的政黨，都讓台北人失望，這一次，拜託大家給民進黨一個機會，換陳時中來做做看，就像陳其邁2年當4年拚，鄭文燦一天當三天用，陳時中、民進黨一定會拚死拚活，讓台北更進步、讓首都更繁榮。

蔡英文再提4個千萬，請大家不要猶豫，也不要焦慮。把選票集中起來，千萬要去投票、千萬要去拉票、千萬要去投票，還有一個千萬。就是「18歲公民權」，要「衝出千萬票」，讓台灣的民主更進步。蔡英文最後也高喊「去投票就會贏！台北贏，台灣就贏！」