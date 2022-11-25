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謝國樑、馬英九「勝利再握」 馬：謝國樑會很爭氣

記者邱瑞杰／基隆25日電
前總統馬英九（中）25日早到基隆市，為國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）助選，兩人在媒體鏡頭前「勝利再握」。(記者邱瑞杰／攝影)
前總統馬英九（中）25日早到基隆市，為國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）助選，兩人在媒體鏡頭前「勝利再握」。(記者邱瑞杰／攝影)

前總統馬英九今早到基隆市，陪國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街拜票，這是馬在這場選戰，第四次幫謝助選。謝國樑說，希望馬英九再加持他一下，並在媒體鏡頭前與馬英九「勝利再握」，明天迎接勝利；馬說，他認為謝國樑會很爭氣。

馬英九今天上午9點到基隆市信一路、愛六路口，與謝國樑會合後，一起到洪記粿仔湯吃美食。國民黨仁愛區市議員候選人張芳麗、紀文荃和信義區市議員候選人何淑萍、韓世昱也到場相挺。

謝國樑說，最後關頭了，明天就要投票，他希望馬英九再加持他一下，所以兩人需要「勝利再握」，再次的再，「再握一次給大家看」，他有了總統勝利的再一次握手合作，明天一定會迎接勝利。

謝國樑昨天說，選前最後48小時，呼籲各陣營不要出什麼怪招，謝陣營慎防栽贓賄選、假冒緋聞和自導悲情等突發狀況。基隆市長林右昌和民進黨市長候選人蔡適應，同日反批選戰以來，惡人先告狀、屢出奧步怪招的就是謝國樑。

謝國樑今天說，昨天只是很誠心的呼籲各個陣營，沒有特別指是哪一個候選人或哪一個政黨。他只是說台灣的民主，現在已經非常的成熟，呼籲各陣營還有各政黨的候選人，應該要把局勢穩定住，保護好自己的安全，不要出任何的意外。

謝說，要特別說明不是指任何的政黨，但他認為每一個候選人都有這樣子的義務，不要在最後有什麼很大的變化，這樣子也是在保障基隆，讓台灣的民主更加的穩定跟安定。

馬英九和謝國樑品嘗小吃後，一起登上宣傳車掃街拜票一個小時。今晚馬英九還會再來基隆，陪謝國樑在安樂區掃街拜票。

前總統馬英九（右三）25日早到基隆市，先與國民黨基隆市長候選人謝國樑（右二）品嘗...
前總統馬英九（右三）25日早到基隆市，先與國民黨基隆市長候選人謝國樑（右二）品嘗小吃，再一起掃街拜票。(記者邱瑞杰／攝影)

馬英九 國民黨 投票

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