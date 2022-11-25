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柯文哲：新竹藏百億土地利益 柯建銘：胡扯

台灣新聞組／台北25日電

民眾黨主席柯文哲前天爆料，民眾黨新竹市長候選人高虹安被狂打，是因為新竹土地變更價值超過100億元（台幣，下同，約3.2億美元）。新竹市前市長林智堅昨駁斥惡意謠言，若有證據要拿出來，否則只是廉價的選舉操作；民進黨立院黨團總召柯建銘更嗆，柯文哲是胡說八道。對於消息來源，柯文哲昨僅說，證據是爆料者要提供，等資料準備好就會出來說。

柯文哲和無黨籍台北市長候選人黃珊珊前晚同上網路直播節目，柯指出，最近「有人」向他密告，指有幾條土地變更的價值超過100億元，土地變更花好幾年才能弄完，若想用BOT勾結廠商，換了市長可能就不行了。黃珊珊也說，不能理解，為什麼這麼怕被人取得政權？

林智堅昨在臉書發長文駁斥，柯文哲、黃珊珊與高虹安想抹黑的就是新竹市立馬偕兒童醫院 ，這是為了政治利益，反兒童權益反醫療的行為。

林智堅說，上月底營運的兒童醫院採用BOT模式，透過公開招標和馬偕醫院合作，希望照顧竹竹苗婦幼，「市府未參與招商，無任何一毛錢進到私人財團口袋」；他痛批是惡意謠言，若有證據要拿出來，否則只是廉價的選舉操作。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹說，柯文哲跟高虹安若有證據能一槍斃命，可以開記者會與提告；如果沒有，柯文哲就是血口噴人，都是選舉奧步。

柯建銘昨說，兒童醫院如有弊案或極大祕密可一槍斃命，柯文哲就趕快找高虹安出來才對，要爆料也該有一點水準，都計變更所有土地都在新竹市府、國產署、國防部手中，什麼百億土地貪汙？不外乎是黔驢技窮、窮途末路的焦慮而已，「柯文哲，你怕什麼？」

柯文哲 林智堅 民進黨

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