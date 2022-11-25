口喊抗中兒賺人民幣？柯建銘：誰說告誰

民進黨立法院黨團總召柯建銘(圖)的兒子柯韋任被媒體揭露投資中資企業。(本報資料照片)

國民黨 立委鄭正鈐昨表示，媒體揭露民進黨 立法院黨團總召柯建銘的兩個兒子在大陸做生意，根本是嘴巴喊「抗中保台」，身體卻很誠實地爽賺人民幣，民進黨雙重標準始終如一。柯建銘昨表示，他是北京欽點的「台獨頑固分子」，鄭正鈐用假新聞傳遞假訊息，「叫他準備被我告」；誰再傳遞假新聞、假訊息，他就告誰。

新竹市議長許修睿日前直指，國民黨新竹市長候選人林耕仁打民眾黨候選人高虹安是中了柯建銘謀略，變成「綠營側翼」。藍營昨開轟柯建銘，是否坐實棄保、助攻高虹安？民眾黨秘書長謝立功昨說，下架民進黨是共識，對於鄭正鈐的說法並不意外，新竹棄保氛圍已擴散，相信選民自有判斷。

鄭正鈐說，兩岸正當的經貿交流很正常，有問題的是民進黨的雙重標準，雖然不斷狂打抗中保台牌，但媒體揭露，柯建銘的長子柯韋任投資 中資企業，柯韋任的董事同事還有上海政協委員，小兒子柯鈞耀也在大陸從事光電耗材料和半導體業務。

他表示，他早在2016年就揭露柯韋任在具有中資背景的香港中信國際資產管理公司擔任投資人員，柯建銘一邊反對兩岸經貿交流，自己的兒子卻在中國大陸賺大錢，是「披著綠色外衣的大說謊家」。

鄭正鈐指出，2019年他也揭露行政院政務顧問鄭宏輝以「中國台灣」之名在大陸開公司，大賺人民幣，民進黨人士不斷操弄抗中保台獲取政治利益，但面對人民幣的時候，馬上變成「中國台灣」、「兩岸一家親」；民進黨抹紅別人的同時，自己卻不斷在爽賺人民幣，民進黨的雙重標準，果然是「綠能你不能」。

謝立功說，柯建銘自己問題一大堆，最沒資格指責別人，聲稱愛台灣，但自己子女也在大陸，卻高標準批判別人，「一隻手指著別人的同時，四隻手向著自己」；柯建銘沒有高明到哪，應更務實理性看待兩岸問題。