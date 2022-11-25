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黑白集／「反方」無法對話 社會隱憂

黑白集

選舉進入倒數廝殺，同時舉行的18歲公民權修憲公投，日前舉辦說明會差點沒人代表「反方」發言。這現象，是否代表此案已無異議，可以輕騎過關？事實顯非如此。

近年台灣的公共政策討論，彷彿不存在「不進步」空間。例如死刑、同性婚姻議題也有類似狀況：一般民眾抱怨政府不執行死刑，法界卻一片廢死之聲；只有宗教團體反對同婚，還飽遭奚落，但公投結果卻與所謂「輿論聲量」落差很大。

這暴露的是：話語權往往受到把持或寡占。面對公共政策爭議，似乎只有開放與「基進」才是正確方向，意見領袖爭相趨附，唯恐「進步」指標落在人後。事實上，社會並非不存在保守族群，只是他們的聲音被主流輿論冷落，這也讓保守派更加滿腹怨氣。

在歐美，「保守主義」並非負面名詞。其立場，就像藥品廣告詞所言：「先研究不傷身體，再講求效果」。如果保守被汙名化，變成檯面下只做不說，就易激化為另一種極端，演成仇視所有改變，萬事都是舊日好。

前衛與保守都是價值選擇，彼此相激相盪，文明才會前進。近年的台灣，變成一個沒有保守主義的保守社會，問題就大了。「左言右行」的結果，若非不接地氣的陽春白雪，就是高亢激昂的下里巴人。不同意見與世代之間無法對話，是社會的大隱憂。

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