我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

棄保拉扯 藍白爭相砲轟新竹市政府

台灣新聞組／新竹25日電
新竹市長選情緊繃，民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安（圖）、國民黨林耕仁已進入巷戰。(記者季相儒／攝影)
新竹市長選情緊繃，民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安（圖）、國民黨林耕仁已進入巷戰。(記者季相儒／攝影)

新竹市長選戰棄保發酵，藍白昨不約而同砲轟竹市府。民眾黨候選人高虹安昨抨擊新竹棒球場18項缺失；國民黨候選人林耕仁則指市府「黑箱作業、偷工減料、施工品質欠佳」3大問題。民進黨候選人沈慧虹反嗆，不要因為選舉就用無限多的政治口水，去抹煞市府同仁的認真；新竹市府更揚言，林耕仁屢次不實指控，昨已經請律師提告。

高虹安昨開記者會指出，新竹棒球場歷經四個月改善期，日前美國WBC專業團隊要到竹市場勘，市府還二度拒絕，至今無法給市民交代。立法院教育委員會10月27日組跨黨派團隊考察新竹棒球場，對於審計部報告揭露球場不符「A級規範（即可用於舉辦職棒及國際賽事）」，竹市府人員竟回答，「統包需求書中，沒特別提到一定要A級球場、新竹棒球場只有1萬個座位，所以不會是A級」。

高虹安拿著興整建計畫執行情形查核報告質疑，竹市府說法一變再變，若一開始原地重建就不以A級球場為目標，為何中央到地方的民代都不知情？新竹市政府是否涉及說謊？她要求曾任新竹市副市長的沈慧虹出來面對。

林耕仁指出，審計室抽查市府18件5000萬台幣（約160萬美元）以上的工程，全無針對材料數量做實質審查及留存紀錄，其中高達6成工程完全沒有要求設計監造廠商，在結構數量計算書中註明數量內容，要如何驗收？跟黑箱作業有何不同？

沈慧虹稱高虹安提的都是老問題，市府都清楚回應過，市府官網設置的專區也定期公開改善進度，運動歸運動，不要為了選舉就打擊公務員士氣。她也指出，林耕仁拿出三個月前的事情混淆視聽，且新竹市政府已回應此事，有關審計室報告稽核的內容皆已配合改善精進。

竹市府指出，因棒球場為原地改建，考量工程施作條件，在統包需求書中，規畫設計、場地設施皆符合世界棒壘球聯盟場地標準規定；另參考體育署「運動設施規範及分級分類參考手冊」，棒球場設施分級符合A級標準，可舉行國際性、全國性賽事。市府呼籲，高虹安不要斷章取義、扭曲內容，因為選舉就抹煞改善小組的努力。

新竹市長選情緊繃，民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安、國民黨林耕仁（圖）已進入巷戰。(記...
新竹市長選情緊繃，民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安、國民黨林耕仁（圖）已進入巷戰。(記者季相儒／攝影)
新竹市長選情緊繃，民進黨沈慧虹（圖）、民眾黨高虹安、國民黨林耕仁已進入巷戰。(記...
新竹市長選情緊繃，民進黨沈慧虹（圖）、民眾黨高虹安、國民黨林耕仁已進入巷戰。(記者季相儒／攝影)

國民黨 教育 民進黨

上一則

床墊不值900萬 大S、張蘭誰被騙？

下一則

催票 蔡英文：投綠就是投英 朱立倫：人民要作主

延伸閱讀

新竹市藍議員挺林耕仁正副議長卻缺席 藍恐分裂投票

新竹市藍議員挺林耕仁正副議長卻缺席 藍恐分裂投票
國民黨新竹市副議長合體高虹安 棄保浮上檯面

國民黨新竹市副議長合體高虹安 棄保浮上檯面
高虹安遭爆料助理費低薪高報 林耕仁：應說清楚

高虹安遭爆料助理費低薪高報 林耕仁：應說清楚
竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％

竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％

熱門新聞

柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會。（本報資料照片）

新聞眼／張忠謀APEC峰會際遇 如台在國際縮影

2022-11-20 02:20

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打