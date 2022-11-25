棄保拉扯 藍白爭相砲轟新竹市政府

新竹市長選情緊繃，民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安（圖）、國民黨林耕仁已進入巷戰。(記者季相儒／攝影)

新竹市長選戰棄保發酵，藍白昨不約而同砲轟竹市府。民眾黨候選人高虹安昨抨擊新竹棒球場18項缺失；國民黨 候選人林耕仁則指市府「黑箱作業、偷工減料、施工品質欠佳」3大問題。民進黨 候選人沈慧虹反嗆，不要因為選舉就用無限多的政治口水，去抹煞市府同仁的認真；新竹市府更揚言，林耕仁屢次不實指控，昨已經請律師提告。

高虹安昨開記者會指出，新竹棒球場歷經四個月改善期，日前美國WBC專業團隊要到竹市場勘，市府還二度拒絕，至今無法給市民交代。立法院教育 委員會10月27日組跨黨派團隊考察新竹棒球場，對於審計部報告揭露球場不符「A級規範（即可用於舉辦職棒及國際賽事）」，竹市府人員竟回答，「統包需求書中，沒特別提到一定要A級球場、新竹棒球場只有1萬個座位，所以不會是A級」。

高虹安拿著興整建計畫執行情形查核報告質疑，竹市府說法一變再變，若一開始原地重建就不以A級球場為目標，為何中央到地方的民代都不知情？新竹市政府是否涉及說謊？她要求曾任新竹市副市長的沈慧虹出來面對。

林耕仁指出，審計室抽查市府18件5000萬台幣（約160萬美元）以上的工程，全無針對材料數量做實質審查及留存紀錄，其中高達6成工程完全沒有要求設計監造廠商，在結構數量計算書中註明數量內容，要如何驗收？跟黑箱作業有何不同？

沈慧虹稱高虹安提的都是老問題，市府都清楚回應過，市府官網設置的專區也定期公開改善進度，運動歸運動，不要為了選舉就打擊公務員士氣。她也指出，林耕仁拿出三個月前的事情混淆視聽，且新竹市政府已回應此事，有關審計室報告稽核的內容皆已配合改善精進。