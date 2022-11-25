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滯洪池標案預算追加至11億 藍批鄭文燦綁標

記者劉宛琳、鄭國樑、賴佩璇、楊湛華╱綜合25日電
國民黨24日舉行「滯洪池標案高達11億元，鄭文燦在想什麼？」記者會，質疑有綁標之嫌。(記者劉宛琳／攝影)
國民黨24日舉行「滯洪池標案高達11億元，鄭文燦在想什麼？」記者會，質疑有綁標之嫌。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨猛打桃園市長鄭文燦施政，桃園市議員詹江村昨質疑，中壢運動公園滯洪池工程經費從8億元(台幣，下同，約2557萬美元)暴增至近11億元，過半評委都是桃園市府官員，有綁標之嫌。

鄭文燦昨表示，滯洪池是為解決中壢大後站長年的水患問題；桃園市新工處指出，因滯洪池及抽水站量體龐大，才分標採購，滯洪池不是只挖一個洞而已，請尊重水利工程專業。

詹江村昨指出，中壢運動公園光整地就要22億，由承攬桃園許多公共工程的皇昌公司得標，該公司民刑事屢出問題，為何在桃園總是能以限制性招標方式得標？

他表示，在這之後還追加一個附加在主標案的滯洪池，竟要價11億元，且過半數評委是桃園市府官員。

國民黨桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶說，市府工地大量建築廢棄物以多報少和以重報輕、6月完工的竹圍漁港遊艇碼頭現在已消失、北區青年活動中心地基掏空、龜山區街頭卻有垃圾回收場等，每件問題都很值得質疑。

桃園市新工處表示，滯洪池工程規模較大，加上近年疫情影響，導致缺工缺料及物價上漲，但招標預算金額皆符合市場行情及經濟效益。

至於評委名單，桃園市新工處表示，皆依法令規定遴選。

蔡英文總統昨到桃園輔選時表示，近期國民黨對鄭文燦的抹黑愈來愈離譜，認真的市長和有成績的民進黨桃園隊不該被抹黑，呼籲市民朋友疼惜鄭文燦、票投民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。

鄭文燦近日提告國民黨議員候選人凌濤，國民黨主席朱立倫昨說，鄭文燦身為直轄市長卻不回應質疑，希望民進黨不要濫用司法，變成另一種選舉的司法奧步。

國民黨 民進黨 疫情

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