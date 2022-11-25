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柯文哲憂北市烏煙瘴氣回來 藍綠反批

記者徐偉真、鍾維軒、楊正海╱台北25日電
台北市長柯文哲(前左)24日表示，很怕自己卸任後不是黃珊珊(前右)接棒，台北市過去那些奇怪的事都回來了。(記者曾學仁／攝影)
台北市長柯文哲(前左)24日表示，很怕自己卸任後不是黃珊珊(前右)接棒，台北市過去那些奇怪的事都回來了。(記者曾學仁／攝影)

北市長選舉決戰倒數，市長柯文哲昨表示，很怕自己卸任後不是無黨籍候選人黃珊珊接棒，過去那些奇怪的事都回來了。民進黨候選人陳時中批柯文哲交出最後一名成績單，「現在擔心沒用，換人做看看才是重要」；國民黨候選人蔣萬安反酸，台北有沒有進步，市民感受最真實。

「我最近很焦慮。」柯文哲昨為黃珊珊輔選時說，台北不能回到過去，他當市長的前面兩年都在清理「怪東西」，花太多時間，包括雙子星、三創、大巨蛋等等，太痛苦了，中泰花園廣場沒有使用執照卻接了水電，沒產權還住人，50年來都這樣。

柯文哲表示，現在的台北某種程度上已被導正，沒有奇怪的事，他很怕自己卸任後不是黃珊珊接棒，過去那些奇怪的事情、複雜的政商關係、烏煙瘴氣、公務員不敢做事都回來了。

陳時中說，柯文哲的心情，就如同八年前大家希望台北更好，把台北市交付給柯，但他八年來交出台北市政最後一名的成績單，「現在擔心沒用，換人做看看才是重要。」

陳時中日前提到「要做自己靈魂的主人」，黃珊珊認為陳剽竊她的政見。陳時中昨也說「每一句她講過的話，別人再講就是剽竊？」他強調自己說這句話十年以上，出處是牙醫師全聯會詹理事長，也非常喜歡引用這句話，「若詹理事長跑出來說我剽竊，我沒話說，因為那句話確實是他原創」。

柯文哲、黃珊珊前天與「館長」陳之漢直播，柯指稱蔣萬安是權貴子弟，不了解台北市，沒有提出政策，蔣萬安昨說，尊重柯市長的談話，「台北有沒有進步，市民的感受最真實。」

蔣萬安強調，把握最後跟市民朋友緊密接觸，緊握每一雙手，持續的來跟民眾互動懇託，也希望民眾給他們正面的肯定，會持續地傾聽，用走的、用做的，而不只是用說的，要讓台北更好。

柯文哲 陳時中 國民黨

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