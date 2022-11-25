催票 蔡英文：投綠就是投英 朱立倫：人民要作主
蔡英文總統昨臉書發布最新影片呼籲返鄉投票，「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」。國民黨主席朱立倫也呼籲民眾出來投票，讓民進黨知道，什麼叫人民作主。民眾黨主席柯文哲昨說，總統本來應該當全民總統，不是民進黨總統，更不是英系總統。
國民黨昨大打「價值戰」，國民黨立法院黨團直指，若民進黨選舉贏了，政府網軍治國、高官掩護洗學歷、疫苗審查打假球，各種「綠能你不能」雙標行為，都將變成對的。民進黨輸，不代表台灣輸，反而讓全世界看到，台灣引以為豪的民主制度。
「台灣在北京軍演、20大之後的這次台灣選舉，全世界都在看。」蔡英文總統昨在桃園助選時說，明天要踴躍投票，用選票讓世界看到台灣人堅持自由與民主的決心。
蔡總統也在臉書貼文向「辣台派」與「台灣隊友」喊話說：「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，讓我在剩下的任期，可以更有力量完成我對你的承諾。」
朱立倫陪同黨籍桃園市長候選人張善政車掃時強調，這場選舉是人民作主，絕對不是民進黨作主。朱立倫還催票，呼籲所有愛台灣、保民主的民眾一定出來投票，讓民進黨知道什麼叫做民主，就是人民作主，選出真正有實力、能力、經歷的候選人。
前總統馬英九昨也強調，蔡政府販售「芒果乾(亡國感)」謀取政治利益，國家安全與民眾福祉已非首要考量；高雄市前市長韓國瑜則諷刺，民進黨把台積電「大卸八塊」，淪為選舉工具。
柯文哲昨說，現在不是民進黨支持者就是中共同路人，今天誰不愛台灣？97%主張維持現狀的民意才是最大公約數，大家都知道，民進黨每天在同胞中製造仇恨。
中選會及疫情指揮中心決定確診者不能出門投票，21日至今至少有6萬3894位確診者因居家隔離無法投票。台灣人權促進會長周宇修律師及蕭奕弘律師昨天下午前往台北高等行政法院，協助當事人對中選會及地方選委會提起行政訴訟，要求中選會應提供符合防疫規範的投票方式給確診者完成投票。中選會副主委陳朝建表示，中選會依法辦理選務，對此並無其他評論。
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