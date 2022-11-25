催票 蔡英文：投綠就是投英 朱立倫：人民要作主

國民黨主席朱立倫(右二)陪同黨籍桃園市長候選人張善政(右)24日在中壢地區掃街拜票，民眾送上包子、粽子，預祝張善政高票當選。(記者陳正興／攝影)

蔡英文 總統昨臉書發布最新影片呼籲返鄉投票 ，「投給民進黨 的縣市首長，就是投給蔡英文」。國民黨主席朱立倫也呼籲民眾出來投票，讓民進黨知道，什麼叫人民作主。民眾黨主席柯文哲昨說，總統本來應該當全民總統，不是民進黨總統，更不是英系總統。

蔡英文總統(右)24日晚上為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬(中)助選，呼籲選民風雨無阻一定要去投票。(記者陳正興／攝影)

國民黨昨大打「價值戰」，國民黨立法院黨團直指，若民進黨選舉贏了，政府網軍治國、高官掩護洗學歷、疫苗審查打假球，各種「綠能你不能」雙標行為，都將變成對的。民進黨輸，不代表台灣輸，反而讓全世界看到，台灣引以為豪的民主制度。

「台灣在北京軍演、20大之後的這次台灣選舉，全世界都在看。」蔡英文總統昨在桃園助選時說，明天要踴躍投票，用選票讓世界看到台灣人堅持自由與民主的決心。

蔡總統也在臉書貼文向「辣台派」與「台灣隊友」喊話說：「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，讓我在剩下的任期，可以更有力量完成我對你的承諾。」

朱立倫陪同黨籍桃園市長候選人張善政車掃時強調，這場選舉是人民作主，絕對不是民進黨作主。朱立倫還催票，呼籲所有愛台灣、保民主的民眾一定出來投票，讓民進黨知道什麼叫做民主，就是人民作主，選出真正有實力、能力、經歷的候選人。

前總統馬英九昨也強調，蔡政府販售「芒果乾(亡國感)」謀取政治利益，國家安全與民眾福祉已非首要考量；高雄市前市長韓國瑜則諷刺，民進黨把台積電「大卸八塊」，淪為選舉工具。

柯文哲昨說，現在不是民進黨支持者就是中共同路人，今天誰不愛台灣？97%主張維持現狀的民意才是最大公約數，大家都知道，民進黨每天在同胞中製造仇恨。