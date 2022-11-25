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拚場 藍綠白選前夜 北桃竹戰到最後一刻

記者蔡晉宇、劉宛琳、歐陽良盈／台北25日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安(左)24日頂著風雨，以車隊掃街拜票。(記者邱德祥／攝影)
國民黨台北市長候選人蔣萬安(左)24日頂著風雨，以車隊掃街拜票。(記者邱德祥／攝影)

九合一選舉明天投票，藍綠白今晚選前之夜大拚場，蔡英文總統今晚先後到桃園市、新北市站台，國民黨主席朱立倫也會先到桃園市坐鎮，民眾黨主席柯文哲則先前往新竹市替候選人高虹安站台。藍綠白黨主席晚間最後都選在台北市壓軸，明天開票日，北市、桃市、竹市緊繃選情都將戰到最後一刻。

國民黨選前之夜以桃園市、台北市為主，被視為重中之重。黨主席朱立倫昨在臉書喊話，面對「民主退步黨」蠻橫、鴨霸、打倒民主的作為，與「民主奧步黨」抹紅、抹黑、謊話連篇的手段，絕對拚鬥到底，強調要捍衛民主自由的生活方式。

朱立倫今晚將先到桃園市「挺善良─張善政選前之夜」，再到台北市與黨籍候選人蔣萬安和所有議員候選人同框，訴求大團結拚勝選。國民黨文傳會主委洪孟楷表示，最後階段就是訴求民眾務必風雨無阻出來投票，用選票讓傲慢的民進黨政府知道反省。

民進黨黨務人士分析，選情膠著最終決戰地點有三個，分別是台北市、桃園市與新竹市，最後衝刺主打的是「總統牌」，力拚將蔡總統的高支持度，轉移到黨籍候選人。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊(左)24日在雨中掃街衝刺。(記者曾學仁／攝影)
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(左)24日在雨中掃街衝刺。(記者曾學仁／攝影)

明天選舉藍綠白決戰北台灣，民眾黨選前之夜也聚焦新竹、台北，兩地都將舉辦選前之夜造勢晚會催票。民眾黨戰略小組召集人蔡壁如表示，黨內候選人們以陸戰為主，全力掃街拜票，在最後24小時衝刺。

民眾黨主席柯文哲昨也發信給全體黨員，表示民眾黨創黨以來首次全國性地方選舉，黨內推出148位候選人參選縣市長、議員、里長，呼籲黨員邀親友出門投票，「一個人走得快，一群人走得遠」。蔡壁如說，柯文哲白天行程仍以車掃為主，下午會到新竹替高虹安站台，晚上回到台北市府前廣場參加黃珊珊選前之夜活動。

民進黨台北市長候選人陳時中24日在中正、萬華拜票。(記者侯永全／攝影)
民進黨台北市長候選人陳時中24日在中正、萬華拜票。(記者侯永全／攝影)

投票 國民黨 柯文哲

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