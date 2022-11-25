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新聞評論／站在民意對立面 民進黨最惡質爛招

聯合報社論
這次九合一選舉，是選風最惡質的一年，蔡英文總統(中)領導的政府難辭其咎。(本報資料照片)
這次九合一選舉，是選風最惡質的一年，蔡英文總統(中)領導的政府難辭其咎。(本報資料照片)

這次九合一選舉，是選風最惡質的一年。儘管警方仍查獲不少賄選案件，但大多是發生在偏鄉村里的小利小賄，這並非選風敗壞的主軸。真正可議的是，這次選舉網軍側翼橫行、綠衛兵官員囂張跋扈、國家機器恣意出征，把社會分化成「一個台灣，兩個世界」，皆是前所未見。這樣的墮落，蔡政府絕對難辭其咎；站在民意對立面，就是民進黨最大奧步(爛招)。

明天即將投票，蔡英文近日連連下達催票令，號召「台灣隊互挺，互挺台灣隊」。她說，這次縣市長選舉和總統大選一樣重要，選舉結果代表台灣向世界傳遞的訊息，藉由台灣隊支持民進黨候選人，讓她更能帶領台灣在國際上站穩腳步，維持台海的和平穩定。這番話，顯示她完全忘記身為總統應有的高度。

這次選舉只是地方性選舉，蔡英文硬將它與總統大選相提並論，意圖把2022選舉扣上2024大選，營造「芒果乾（亡國感）2.0」效應。把一場地方選舉膨風成國際關注的焦點，主要是訴求「抗中保台」，想藉外力來壯大自己的形象，扭轉選舉劣勢。蔡英文執政六年多，她屢屢操弄「抗中」打得兩岸關係不寧，台灣不時陷入兵凶戰危。在這種情況下，她還聲稱自己可以維持台海和平穩定，其誰能信？或者，她太害怕跛腳，因此寧可當個「裝睡的人」？

大家不能不注意到蔡英文對人民所採取的「二分法」。根據她的邏輯，唯有挺民進黨的人才是「台灣隊」，不挺民進黨的就是「非台灣隊」。這種觀點，不僅心胸狹隘、黨政不分，根本就悖離了元首統領及團結國家的本分。蔡英文的民主認知如此扭曲，也難怪民進黨內派系惡鬥不斷，國政則偏離民主法制軌道，主政者與主流民意背道而馳而不自知。

為了挺新竹市前市長林智堅的論文抄襲風波，蔡英文下令全黨力抗台大，輾壓學術專業良知；為了挺高端，蔡政府不惜打慈濟、損佛光，打擊台灣人心中的善良信仰；為了拉下民眾黨候選人高虹安，國家機器和親綠媒體可以全黨打一人，不斷製造欲加之罪並堂而皇之公審。這些作為，不僅一步步偏離民進黨的創黨理念，也嚴重扭曲政府的五權分立體制，更破壞了台灣數十年來積累的是非價值與民主精神。

蔡總統2020年所獲的817萬票和抗中保台戰略，無疑是民進黨最大的心魔。蔡英文以為手握這兩大利器，即可戰無不勝；但今年選舉卻一路丟盔棄甲，節節失利。這不僅是因為時空環境已經改變，更嚴重的是，民進黨因自以為擁有「勝利魔法」而變得怠懶，變得傲慢，變得粗暴，變得對百姓頤指氣使，變得墮落而不自知。民進黨挺抄襲而失去年輕人及高學歷者的信任，綠側翼打慈濟使它失去中間選民，國家機器張牙舞爪讓全民反感，綠色大軍終於把自己逼到孤峰頂上。蔡英文以為「反中」是張絕佳好牌，而把民生拋在腦後；沒想到，到頭來是自己被人民拋在腦後。她越是催票，卻把票吹得越遠。

蔡英文任內，綠營網軍崛起橫行，甚至寄生政府，出征宛如現代版義和團。不可思議的是，政務官竟還群起「向下學習」，衛福部長薛瑞元信口大放厥詞，還獲蔡英文大加肯定。這樣的朝政再繼續下去，台灣將變成什麼模樣？官員幼稚是個人問題，總統看走眼卻是國安問題；滿口「台灣隊」的人卻是加速台灣沉淪的人，這是人們想看到的結局嗎？

民進黨曾說人民是「頭家」，現在它卻把人民踩在腳下，你要讓它囂張下去嗎？

蔡英文 民進黨

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