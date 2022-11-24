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台選前一天 高虹安公布美博士論文審查通過信

記者郭政芬／新竹25日電
高虹安(中)。(記者郭政芬／攝影)
高虹安(中)。(記者郭政芬／攝影)

明天就是台灣地方選舉投票日，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天一早在臉書公布美國博士論文審查信，她日前主動向校方提出論文審查，而美國辛辛那提大學不久前也完成審查程序，提出由工學院院長代表的正式函文，確認高虹安的博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」

函文內容指出，辛辛那提大學已經審查過高虹安博士於2018年提交的博士論文。相關委員已經審查過並且確定此論文在提交的過程中沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。辛辛那提機械工程研究所已經批准了高博士論文中的一項附註，並且確認她以優異的成績畢業。儘管我們不斷更新大學的標準與作法以滿足學術標準，但是辛辛那提大學並沒有、也從未將自我抄襲個人研究視為不當行為。

對此，高虹安表示，過去這幾個月，承擔了台灣民主選舉近20年來最恐怖的負面選舉攻擊，從參選那一天開始，幾乎是3天一小黑、5天一大黑，一直到今天為止，團隊已經收集到超過50條的抹黑事件。其中曾經被討論相當廣泛的就是她的博士論文，儘管她出示學倫單位郵件證據，對手仍然集結黨政軍媒力量不斷抹黑，甚至發起一人一信，要求美國辛辛那提大學撤銷論文的行動。

她也說，沒想到因為參選，會讓母校受到這些騷擾，她著實感到非常不好意思。她也感謝所有的新竹市民，堅定不移地陪著她、支持她，讓她可以勇敢地逆風向前，也因為市民保持理性、就事論事、不為謠言動搖，現在距離改變新竹只剩最後一哩路。

高虹安也呼籲，勇敢的新竹人，手中的那一張選票，都是一張迎向光明新竹市的車票，這輛車即將出發。明天記得攜家帶眷、呼朋引伴出門投票，跟著我們一起搭上這台希望列車，抵達真正的光榮新竹。

美國辛辛那提大學不久前也完成審查程序，提出由工學院院長代表的正式函文，確認高虹安...
美國辛辛那提大學不久前也完成審查程序，提出由工學院院長代表的正式函文，確認高虹安的博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」(取材自臉書)

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