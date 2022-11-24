台選前一天 高虹安公布美博士論文審查通過信

高虹安(中)。(記者郭政芬／攝影)

明天就是台灣地方選舉投票 日，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天一早在臉書 公布美國博士論文審查信，她日前主動向校方提出論文審查，而美國辛辛那提大學不久前也完成審查程序，提出由工學院院長代表的正式函文，確認高虹安的博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。」

函文內容指出，辛辛那提大學已經審查過高虹安博士於2018年提交的博士論文。相關委員已經審查過並且確定此論文在提交的過程中沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。辛辛那提機械工程研究所已經批准了高博士論文中的一項附註，並且確認她以優異的成績畢業。儘管我們不斷更新大學的標準與作法以滿足學術標準，但是辛辛那提大學並沒有、也從未將自我抄襲個人研究視為不當行為。

對此，高虹安表示，過去這幾個月，承擔了台灣民主選舉近20年來最恐怖的負面選舉攻擊，從參選那一天開始，幾乎是3天一小黑、5天一大黑，一直到今天為止，團隊已經收集到超過50條的抹黑事件。其中曾經被討論相當廣泛的就是她的博士論文，儘管她出示學倫單位郵件證據，對手仍然集結黨政軍媒力量不斷抹黑，甚至發起一人一信，要求美國辛辛那提大學撤銷論文的行動。

她也說，沒想到因為參選，會讓母校受到這些騷擾，她著實感到非常不好意思。她也感謝所有的新竹市民，堅定不移地陪著她、支持她，讓她可以勇敢地逆風向前，也因為市民保持理性、就事論事、不為謠言動搖，現在距離改變新竹只剩最後一哩路。