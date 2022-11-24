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新聞評論／當時代失去力量 小黨還要當政治色盲小綠？

聯合報社論
時代力量前立委黃國昌。（本報資料照片）
時代力量前立委黃國昌。（本報資料照片）

台灣歷次選舉，除了藍綠對峙，不少小黨也扮演了一定的角色，但影響力則浮浮沉沉。以這次選舉為例，歷經分裂危機的時代力量，已失去吸引眼球的力量；相形之下，民眾黨則以新政黨姿態在若干地區與藍綠爭鋒。在新竹市，藍營重量級地方政治人物表態支持民眾黨的高虹安，喊出共同「下架民進黨」的目標；此舉能引發多少效應，頗值得觀察。

值得玩味的是，這次選舉民進黨的「黑金治國」形象意外浮出檯面，幾度揭露民進黨政治人物與黑道往來瓜葛的吹哨者，正是前時代力量立委黃國昌。從江聰淵、蔡適應與黑道過從甚密，到警大校長陳檡文和角頭老大出入私人招待所，再到英系要角黃承國介入都更及違建爭議，都出自黃國昌之手。黃國昌並痛批，蔡英文助選時還高喊「終結黑金，贏回正義」的口號，根本是在侮辱台灣人民的智商。日前，黃國昌更現身黃珊珊的市長造勢舞台，並宣布「加入黃珊珊團隊」；此舉，讓綠營大罵他「背叛」。

與黃國昌的轉向形成對映的，則是宣布不再參選連任的無黨籍台北市網紅議員「呱吉」邱威傑。呱吉最近在直播中猛批，陳時中背後的團隊，是英系要角黃承國等一票黑道角頭及地方勢力組成，是民進黨「最邪惡、最黑暗」的集合，像蟑螂般讓人惡心。他用詞之辛辣，甚至超越黃國昌。所不同的是，一番義正詞嚴的批評之後，呱吉卻說自己的一票「一定投給陳時中」，這是痛苦的決定，希望英系這批人在蔡英文下台之後「自然消滅」。

黃國昌和呱吉都批判民進黨黑金治國，應該是基於他們的良知與正義感，覺得無法繼續坐視。黃國昌加入黃珊珊團隊，究竟是他個人的選擇，或者如某些人解讀的「黃白橘聯盟」成形，仍有待觀察；至少，目前仍未聞時代力量對此表態。至於呱吉的反應，則更讓人不解：他分明看到了民進黨的墮落，卻又決定以身相許，這是「斯德哥爾摩症候群」作祟嗎？最莫名其妙的是，當過議員的人竟說出希望邪惡蟑螂「自然消滅」之語，這算什麼智慧之言？

時代力量對於黃國昌加入黃珊珊團隊遲未表態，或許是過於意外而不知如何反應，或許是已與黃國昌漸行漸遠，而覺得沒有必要回應。無論如何，時代力量近年來的分裂危機從未停止，癥結一直是在「當小綠」及「不當小綠」之間拉鋸內訌，政黨方位感幾已錯亂。這也正是時力最大的軟肋，儘管某些人、如現任主席陳椒華在立法院仍有些專業戰鬥力，但時代力量初成立時所企圖標舉的「時代」和「力量」之雄心，如今已潰不成形。2020年的立委選舉，時代力量席次從五席掉為三席，退居國會第四大黨，加上徐永明涉弊、退黨潮不斷的打擊，這個黨早就失去了撐起一個新時代的理想。

四年前柯文哲與民進黨割席，應該也是受不了民進黨把他當成「小綠」支使的霸道。問題在，民進黨高舉著抗中、本土、民主先行者等神主牌，又有完全執政的大權襯托，自主意識薄弱的小綠無法掙脫這些政治迷幻，就只能盲目地跟隨，即使眼睜睜看著它違背民主自由原則也毫無警覺。那些執著以「小綠」自居的時力成員，包括痛斥黑金卻堅持投綠的呱吉都是如此，他們在長期的藍綠標籤下，失去了對真實信念的追求，變成了沒有現實知覺的政治色盲。

這次選舉很乏味，因為就連在野黨都提不出認真的改革訴求。當時代已經失去力量，還有人要「含淚投票」，豈不愚昧！

民進黨 陳時中 蔡英文

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