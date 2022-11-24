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蔡英文催票喊台灣隊互挺 挨批操弄族群、製造對立

記者蔡晉宇、劉宛琳、歐陽良盈／台北24日電
民進黨主席蔡英文23日喊話，這次縣市長選舉和總統選舉一樣重要，希望「台灣隊互挺，互挺台灣隊」。（中央社）
民進黨主席蔡英文23日喊話，這次縣市長選舉和總統選舉一樣重要，希望「台灣隊互挺，互挺台灣隊」。（中央社）

民進黨主席蔡英文昨天向支持者喊話，這次縣市長選舉和總統選舉一樣重要，希望「台灣隊互挺，互挺台灣隊」，讓她更有力量帶領台灣在國際站穩腳步，維持台海和平穩定。不過，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如說，「我們都是台灣人，我們都是台灣隊，這不是民進黨獨有」，請蔡英文不要再操弄族群、玩弄世代對立。

在野黨質疑「雙標台灣隊」，民眾黨立院黨團總召邱臣遠反問，難道其他政黨就不能是台灣隊？只有民進黨愛台灣，其他政黨的候選人就會賣台？蔡壁如表示，五院院長和民進黨六都首長提名權都在蔡英文總統一人之手，幾乎到了獨裁地步；蔡總統已經700多天不接受媒體訪問、不受民意監督，究竟要拿到多大的力量才甘願罷休？

國民黨發言人黃子哲說，蔡英文是裝睡的人叫不醒，兩岸如今兵凶戰危難道就是民進黨樂見的和平穩定？蔡是怕選後跛腳，所以把地方選舉歪樓成總統選舉，都是在打抗中保台擦邊球。國民黨文傳會主委洪孟楷質疑，九合一選舉決定的是民眾要過怎樣安居樂業的生活，民進黨每天只會用文青式語言自我催眠，令人感到悲哀。

民進黨昨舉行「決戰黃金72小時，為台灣挺身而出」記者會。蔡英文表示，接下來總統任期，她要把台灣顧好，世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息，拜託投票日當天要投給民進黨縣市首長候選人，一起為台灣挺身而出。

蔡英文也表示，選戰最後階段，只有民進黨還在談市政願景，也深信用團結而不是對立，才能為國家帶來正面的影響，民進黨也一定會用行動，讓台灣成為更好的台灣。

民進黨昨公布選前最後大造勢時間，今天在桃園市、宜蘭縣舉辦造勢晚會；明天聚焦新北市、桃園市、苗栗縣；至於選前之夜，據悉蔡英文將出席桃園市、新北市，最後在台北市壓軸；副總統賴清德則固守中台灣，最後在新北市壓軸催票。

民進黨秘書長林錫耀說，選戰最後時刻要嚴防抹黑、賄選與錯假訊息等三大奧步。林錫耀指出，賄選買票是國民黨的老招，民進黨至少有三、四個比較鄉下的選區，若對手買票成功，原來應該會贏的恐怕就會輸掉。

不過，黃子哲嗆聲，林錫耀的指控若拿不出證據，就是涉嫌誹謗、違反選罷法，跟衛福部長薛瑞元的疫苗掮客說法一樣，都是抹黑的奧步。

民進黨 蔡英文 國民黨

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