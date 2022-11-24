薛瑞元說確診不能投票合憲 挨批兼大法官撈過界

立法院衛環委員會23日討論少子女化危機下，現行業管政策作為總檢討，衛福部長薛瑞元上台接受質詢。（記者曾原信／攝影）

眾多學者專家及民間團體認為，確診者不能出門投票 為政府行政怠惰的惡果，且有違憲之虞，衛福部長薛瑞元卻堅稱若為公共利益，並未違憲，再度引發爭議。國民黨立委曾銘宗昨在立院質詢時批薛「身兼大法官 ，又身兼檢察官 」，搞不清楚自己權責。薛瑞元低調地說「委員給我指導，我接受」。

法務部長蔡清祥、司法院副秘書長黃麟倫昨在立法院備詢皆不表達意見。國民黨立委林思銘批評，相關部會都本於專業不表達意見，衛福部卻撈過界表達意見，非常離譜。立委鄭正鈐昨在立法院教育委員會質詢中研院看法，中研院法律所所長李建良說，確診者不能投票非法律規定，是因無法外出而無法投票。但鄭正鈐認為這是用技術影響人民行使投票權。他指出，中研院的說法跟指揮中心一樣，但許多院士有不同看法，期望中研院身為學術最高殿堂，秉持學術良心不要護航。

在立院衛環委員會開會前，薛瑞元受訪時仍是戰鬥力滿分，北市市長候選人蔣萬安批評薛「搶做大法官工作」，他反譏蔣萬安不懂行政法學，行政機關依法行政，就要對行政作為有合憲性的確信，這是行政法學的ABC，任何學過行政法學的人都該知道。

「要請問薛瑞元，何時兼任大法官了？」曾銘宗批評，是否違憲，應由憲法法庭認定，薛瑞元雖有念過法律，但判斷有沒有違憲不是薛瑞元當衛福部長的權責，「薛瑞元撈過界」、「身兼大法官，又身兼檢察官」，過度自信，搞不清楚權責。中選會是用第690號解釋糊弄大家，已被司法院秘書長打臉，根據第690號解釋，只能說隔離沒有違憲，至於能否投票，是由中選會確認。

此外，對於薛瑞元的疫苗採購有掮客說法，朝野立委質疑為何不將掮客移送檢調偵辦時，薛理由為「對方尚未著手實行詐欺」，在野黨立委痛批「衛福部沒偵查權，不要身兼檢察官」。

對此同黨立委高嘉瑜也有意見，表示詐欺未遂也有處罰，是否符合詐欺未遂，不是由衛福部認定。

曾銘宗也痛批，「衛福部又沒有偵查權，你（薛）怎麼知道他（掮客）沒實行，你身兼檢察官嗎？」

台北市長候選人黃珊珊說，掮客是薛瑞元自己說出來的，薛說了又沒要公布，那說這個話要做什麼？若政務官這樣說了話又收回，還能相信他什麼？