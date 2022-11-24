冷眼集／自己人裡找敵人 綠色是分化的顏色？

蔡英文總統「台灣隊互挺，互挺台灣隊」言論，再次埋下撕裂社會的後遺症。（本報資料照片）

民進黨 近來大催票，招式卻在塑造敵我意識。23日蔡英文 總統一番「台灣隊互挺，互挺台灣隊」言論，除了再次印證綠營的黔驢技窮、情緒勒索，更埋下撕裂社會的後遺症。

塑造敵我意識首先運用在「抗中保台」上，12日民進黨雙北大造勢，蔡英文亮出「抗中」底牌，將地方選舉層級拉高到總統大選規格，背後思維正是希望挑起民進黨支持者仇中情緒，進而拉抬選情。蔡英文口中的「台灣隊互挺，互挺台灣隊」，在野黨強烈質疑是製造對立，難道不支持民進黨候選人的民眾，就不是台灣隊了嗎？

過去行政院長蘇貞昌在國會被藍營立委重砲伺候時，蔡英文總統曾力挺說，台灣的挑戰很多，「在自己人裡面找敵人，無助於國家發展」；只有找出彼此的最大公約數，團結起來、尋找共識，台灣才能迎向下一個階段的挑戰。

對比民進黨現在的作為，無疑十分諷刺，原來「在自己人裡面找敵人」的不是別人，竟是我們的國家元首。

民進黨曾因意識形態作祟，輕放冒用法務部部徽的友綠公民團體，被戲稱「綠色，是原諒的顏色」；如今看來，綠色還可能是分化的顏色，一切以取得勝選為首要考量，要「理性面對兩岸關係、強化台灣民主韌性」等華麗說詞，淪為只能出現在國慶演說中的海市蜃樓。