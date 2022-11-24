我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

冷眼集／自己人裡找敵人 綠色是分化的顏色？

記者 蔡晉宇
蔡英文總統「台灣隊互挺，互挺台灣隊」言論，再次埋下撕裂社會的後遺症。（本報資料照片）
蔡英文總統「台灣隊互挺，互挺台灣隊」言論，再次埋下撕裂社會的後遺症。（本報資料照片）

民進黨近來大催票，招式卻在塑造敵我意識。23日蔡英文總統一番「台灣隊互挺，互挺台灣隊」言論，除了再次印證綠營的黔驢技窮、情緒勒索，更埋下撕裂社會的後遺症。

塑造敵我意識首先運用在「抗中保台」上，12日民進黨雙北大造勢，蔡英文亮出「抗中」底牌，將地方選舉層級拉高到總統大選規格，背後思維正是希望挑起民進黨支持者仇中情緒，進而拉抬選情。蔡英文口中的「台灣隊互挺，互挺台灣隊」，在野黨強烈質疑是製造對立，難道不支持民進黨候選人的民眾，就不是台灣隊了嗎？

過去行政院長蘇貞昌在國會被藍營立委重砲伺候時，蔡英文總統曾力挺說，台灣的挑戰很多，「在自己人裡面找敵人，無助於國家發展」；只有找出彼此的最大公約數，團結起來、尋找共識，台灣才能迎向下一個階段的挑戰。

對比民進黨現在的作為，無疑十分諷刺，原來「在自己人裡面找敵人」的不是別人，竟是我們的國家元首。

民進黨曾因意識形態作祟，輕放冒用法務部部徽的友綠公民團體，被戲稱「綠色，是原諒的顏色」；如今看來，綠色還可能是分化的顏色，一切以取得勝選為首要考量，要「理性面對兩岸關係、強化台灣民主韌性」等華麗說詞，淪為只能出現在國慶演說中的海市蜃樓。

民進黨 蔡英文

上一則

班班吃石斑政策跳票…變成班班等石斑

下一則

薛瑞元說確診不能投票合憲 挨批兼大法官撈過界

延伸閱讀

綠釋利多基、桃建設紛紛出籠 藍諷選舉支票早看破手腳

綠釋利多基、桃建設紛紛出籠 藍諷選舉支票早看破手腳
APEC落幕 蔡英文感謝張忠謀提升台灣能見度

APEC落幕 蔡英文感謝張忠謀提升台灣能見度
趙少康：蔡英文悼拜登狗 對團團不吭聲 府：只想到藍綠

趙少康：蔡英文悼拜登狗 對團團不吭聲 府：只想到藍綠
新北衝票 侯友宜直搗綠票倉 蔡英文13度幫林佳龍站台

新北衝票 侯友宜直搗綠票倉 蔡英文13度幫林佳龍站台

熱門新聞

陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

2022-11-16 22:04
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵