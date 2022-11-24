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指導林智堅論文前後 陳明通爆收捐款400萬

記者徐偉真、許維寧／台北24日電
國安局長陳明通（右）23日被爆在指導新竹市前市長林智堅（左）論文前後，突然收到新竹物流公司與前營運長陳榮泉兩筆共400萬元台幣捐款，遭質疑林智堅抄襲案與兩筆金流有關。(本報資料照片)
國安局長陳明通（右）23日被爆在指導新竹市前市長林智堅（左）論文前後，突然收到新竹物流公司與前營運長陳榮泉兩筆共400萬元台幣捐款，遭質疑林智堅抄襲案與兩筆金流有關。(本報資料照片)

揭發新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲的台北市議員王鴻薇，昨天又指網路爆料國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，突然收到新竹物流公司與前營運長陳榮泉兩筆共400萬元(台幣，約12萬8600美元)捐款，質疑林智堅抄襲案與兩筆金流有關，要求相關人士說清楚，也請陳明通不要再鬼扯「陳局長不回答陳教授的事」。

陳明通昨則透過律師聲明，没有任何不正當對價關係，也無任何徇私不法行為。國安局昨天表示，有關「陳教授」問題，國安局沒有評論。該聲明表示，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，悉按台灣大學之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通教授絕無任何徇私或不法行為。

王鴻薇在臉書上表示，2016年3月23日，新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，捐給陳明通台大研究案200萬元台幣，這筆錢捐得很急，當時陳明通的研究案連會計項目都沒有就直接撥款。9個月後，陳榮泉再次捐給陳明通研究團隊200萬元，短短時間給了400萬元，到底為了什麼？

王鴻薇說，陳榮泉完成這筆捐款後，6月份就離開新竹物流，高升新竹科學城物流當董事，從公司中高階主管，高升到有台糖26%持股的公司擔任董事長。而這筆捐款的時間，剛好在林智堅跟陳明通抄襲寫論文到口試完成，陳榮泉跟林智堅在紙風車文教基金會有多次合作及照片，媒體都有相關報導，林智堅不要說不認識他。

王鴻薇說，陳榮泉捐贈這400萬元，若真的贊助學術研究是好事，但為什麼捐贈過程中，無論是以新竹物流名義，還是以自己名義，都以台大之友來匿名捐贈？這些問題都因為抄襲論文讓政商關係攤在陽光下。

台大表示，外界所提及2016年間捐贈案，皆依照「國立台灣大學受贈收入收支管理要點」辦理。經費使用須有合法單據，且符合會計規則及捐贈目的用途始能核銷。

此外，陳明通日前因林智堅論文抄襲案亦遭外界檢舉，目前調查已逾數月。台大也表示，學校正依照程序進行調查中。

陳明通昨透過律師陳昱龍發出聲明書表示，陳明通教授是為台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，亦無訊息中影射有其他任何不正當對價關係的行為；相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，悉按台灣大學之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通教授絕無任何徇私或不法行為。

聲明表示，針對 「orsonrain」帳號或其他任何第3人有羅織捏造、穿鑿附會上開不實訊息並散布於眾之行為，嚴重不法侵害陳明通名譽者，律師將代當事人檢附相關證據向檢、警報案，並提出相關訴訟，以懲頑劣，維護當事人名譽清白。

圖為新竹物流前營運長陳榮泉捐款單，台北市議員王鴻薇要求說清楚。(取材自王鴻薇臉書...
圖為新竹物流前營運長陳榮泉捐款單，台北市議員王鴻薇要求說清楚。(取材自王鴻薇臉書)

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