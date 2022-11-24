選舉宣傳車撞死人 台南候選人停止活動

台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車，由李姓男子駕駛，涉嫌撞死騎機車薛姓老婦人，陳皇宇將停止所有競選活動。(記者黃宣翰／翻攝)

台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車，昨天由41歲李姓男駕駛駕車行經關廟區大富街與大仁街口，在路口撞上騎機車78歲薛姓婦人，薛姓婦人送醫搶救不治。陳皇宇說，因為李是團隊的人，就算不是在執行選務工作，所有的責任他都會承擔，後續相關事宜他都會負責，從即刻起，暫停所有選務行程及相關競選事務。

警方調查，李駕駛宣傳車沿大仁街由東向西方向到大富街口，大仁街閃黃號誌，薛姓婦人騎機車沿大富街由東向西經大仁街口，大富街閃紅號誌。兩車在大富街和大仁街口路口發生相撞。當時陳皇宇並未在車上，宣傳車也未廣播宣傳。

李說，當時宣傳車沒有油了，他開宣傳車到加油站 。車禍 現場附近民眾說，當時聽到很大聲的撞擊，兩車先在大富街與大仁街口撞上，滑行到路旁才停下。機車被壓在宣傳車的下方，機車的物品、婦人的安全帽散落一地，宣傳車的車頭也有毀損。死者家屬得知惡耗趕到醫院，婉拒採訪。

對於這起憾事，陳皇宇說，車禍發生後第一時間他立即趕往醫院向家屬致意。為表達對往生者最大哀悼之意，即日起，他將停止個人所有選舉動作，競選團隊也同步召回所有宣傳車，並取消最後三天的車隊遊行 ，停止一切移動性的選舉工作。

陳皇宇表示，鄕親失去親人的至痛，凌駕他個人的勝選，他願再度向家屬表達由哀的慰問與歉意。