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13.4億補貼基本工資 挨批選前大撒幣

記者葉冠妤、黃有容／台北24日電
基本工資補貼方案通過，有稅籍登記、成立投保單位、查定核課20萬台幣以下的事業單位，毋須達申請門檻就可直接申請補貼，小吃攤也有機會申請。(記者胡經周／攝影)
基本工資補貼方案通過，有稅籍登記、成立投保單位、查定核課20萬台幣以下的事業單位，毋須達申請門檻就可直接申請補貼，小吃攤也有機會申請。(記者胡經周／攝影)

經濟部、勞動部明年再祭出基本工資補貼方案。勞動部昨召開就安基金管理會臨時會，通過放寬補貼門檻，除營收比較基期可提前至前3年同期，衰退幅度也降至1成，也新納有稅籍登記、成立投保單位、查定核課20萬元（台幣，下同，約6450美元）以下的事業單位，也就是小吃攤也有機會申請。估約要砸13.4億元的就安基金，經濟部預計明年1月受理線上申請。

明年起，基本工資月薪調高至2萬6400元、時薪176元，考量部分內需產業因疫情影響尚未完全恢復，明年將比照今年續辦補貼。因今年不少雇主反應申請門檻太高，指補貼「看得到、吃不到」，明年門檻大幅放寬。經濟部長王美花昨受訪也說，大原則比照今年方案，但更優惠。

不過，疫情逐步趨緩，相關防疫措施也鬆綁，企業受疫情影響情況不若以往，但明年補貼門檻反而更放寬，外界質疑民進黨政府是在選前釋出利多，是選前大撒幣。

勞動部長許銘春否認外界質疑，指這是今年9月1日基本工資審議會時，經勞資雙方委員支持的配套，是本來就應做的事。

許銘春說，明年補貼將按事業單位以基本工資雇用員工人數按月補貼，至多6個月，全職員工每人每月補貼920元，部分工時員工560元，預計協助全職員工18萬人、部分工時員工6萬多人。

總營收比較基期放寬「2022年9月、10月」跟2021年、2020年、2019年任1年同期比較，衰退幅度也調降至1成以上。今年原門檻是110年9月、10月營收僅跟109年同期比較，且須衰退2成。

勞動部勞動條件司長黃維琛說，因有廠商指今年補貼門檻過高，加上事業單位在疫情中已辛苦近3年，即便近來陸續復甦，仍不若疫前熱絡，衡酌實施狀況與今年情勢，明年門檻放寬，且獲就安基金管理會委員大致支持。

黃維琛說，適用單位則跟今年差不多，包括內需服務業相關產業及受疫情連帶影響的部分製造業。另外，這次新納入有稅籍登記、查定課徵營業稅20萬以下的事業單位，免提供營業額衰退證明，該類型的小規模營業人預計有1.8萬家適用。

疫情 基本工資 營收

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