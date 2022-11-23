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綠雙北選前之夜場地 卡位藍營路權爆爭議

記者鍾維軒、潘才鉉、徐偉真、張睿廷、江婉儀／台北23日電
民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜場地，改在競總前的北平東路上，被批為「技術性」卡掉藍營選前之夜傳統使用的凱道。（記者胡經周／攝影）
民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜場地，改在競總前的北平東路上，被批為「技術性」卡掉藍營選前之夜傳統使用的凱道。（記者胡經周／攝影）

九合一選舉倒數，綠營在雙北都出現選前之夜場地爭議，其中民進黨新北市長候選人林佳龍不畏各界擔心擦槍走火，敲定在對手侯友宜會場附近造勢；台北市長候選人陳時中陣營則以擔心衝突為由，改在競總前辦，被批為「技術性」卡掉藍營選前之夜傳統使用的凱道。

陳時中競選總部昨公布選前之夜資訊，地點並非先前借到的凱道，而是競總前的北平東路上。總幹事吳思瑤說，凱道周邊路段皆屬國民黨路權，為避免衝突，決定辦在競總前。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊競辦發言人李昀臻說，民進黨舉辦造勢場合的經驗非常豐富，陳時中在選前只借一天，根本無法搭舞台，這樣的舉措只是在干擾其他陣營的小動作。黃珊珊借場地過程很順利，一開始就決定在市府前，也在志工協助下順利借到府前周邊道路。

國民黨台北市長候選人蔣萬安選前之夜選在基隆路一段52號。競辦發言人黃子哲表示，陳時中陣營搶到選前之夜凱道路權，但國民黨在周邊有路權，民進黨早知使用上有困難卻不願意讓出，現在才改去北平東路，根本是技術阻撓、惡意卡位；陳時中過去卡民間疫苗採購，現在卡路權，「是卡上癮了嗎？」

另外，林佳龍選前之夜執意借國民黨市長候選人侯友宜已借到的板一廣場，最後市府核准新府路，但和侯的會場只隔300公尺，警方和當地民眾擔心拚場拚出火花。

九合一選舉進入決戰黃金72小時，各黨把握時間衝刺。民進黨在最後關頭自認已將選情炒熱，但仍擔心投票率不夠高，黨政人士指出，這次投票率預估六成三到六成五，這兩天府院黨將全力出動，力催基層投票意願，若投票率不高，對民進黨許多「五五波」的城市不利，呼籲支持者出門投票。民進黨人士指出，目前基隆、桃園及新竹市都是拉鋸戰，民進黨必須催出投票率才有可能贏。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，今年投票率應該跟往年差不多，而國民黨一再重申，全台都要努力，不只基本盤、更要擴大結合主流民意的力量，讓傲慢的政府了解民怨，「北北基桃」更希望能全壘打，這是共同的目標，全黨上下全力以赴、有信心能夠成功。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，在選戰節奏上，國民黨和民進黨都希望回歸藍綠對決，所以動起來催基本盤，目前中間選民有三成多比率，低投票率影響最多的還是中間選民；如果中間選民不出門投票，對第三勢力或小黨來說較不利。

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