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新竹市藍議員挺林耕仁正副議長卻缺席 藍恐分裂投票

記者張裕珍、郭政芬、王駿杰、潘才鉉、林縉明／新竹23日電
選戰倒數，竹市棄保傳聞再起，牽動民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁（圖）選情。（記者季相儒／攝影）
選戰倒數，竹市棄保傳聞再起，牽動民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁（圖）選情。（記者季相儒／攝影）

選戰最後關頭，國民黨新竹市副議長余邦彥表態支持民眾黨市長候選人高虹安，國民黨議會黨團昨開記者會挺自家候選人林耕仁，議長許修睿仍未現身，藍營恐出現分裂投票。林耕仁昨一改溫和態度，強硬表示余邦彥讓支持者痛心，給對手分化機會；國民黨主席朱立倫昨說，不會放棄任何一位同志，共同目標就是下架民進黨

選戰倒數，竹市棄保傳聞再起，牽動民眾黨高虹安（中 ）、民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁...
選戰倒數，竹市棄保傳聞再起，牽動民眾黨高虹安（中 ）、民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁選情。（記者季相儒／攝影）

余邦彥「倒戈」引來不少「背骨」、「叛徒」罵聲。余邦彥和許修睿昨晚同上網路直播節目，表示自己早有心理準備，但為了新竹市好，一定要政黨輪替，要挺會贏民進黨的人，終極目標是「下架民進黨」，若達標「背負背骨罵名ＯＫ」。

余邦彥上周六現身高虹安晚會後，前天發文相挺，昨再貼出兩人合照，不只有高虹安斗大名字和號次，還寫著「差您一票」。高虹安昨說，感謝任何一位政治前輩的支持及疼惜，相信新竹市民都可自己判斷。民眾黨主席柯文哲表示，他寧可相信是新竹選民自主性的風向變動，有時抬轎的風向，坐轎的不得不改方向。

據指出，民眾黨積極力邀鴻海創辦人郭台銘於選前之夜替高虹安站台，但郭至今尚未明確答覆；民眾黨人士表示，即使郭無法到場，錄製影片表達支持也是選項。

國民黨是否對余邦彥黨紀開鍘？朱立倫昨說，尊重考紀會處理。媒體追問，是否擔心選前發生棄保效應？朱說，共同目標就是下架民進黨，大家團結努力。

國民黨新竹市議會黨團昨發聲明力挺林耕仁，12位國民黨議員到場，但許修睿、余邦彥等四名黨籍議員缺席。國民黨團總召陳治雄說，許臨時有事；是否對余邦彥祭出黨紀，由黨中央決定。

陳治雄直言，余邦彥支持高虹安是誤判，以為可和綠營對決，但余已造成基層強烈反彈、炸鍋，絕對無法接受；藍營會有一點分裂，但反激勵不想投票的黨員，讓泛藍選民更團結，危機也是轉機。

選戰倒數，竹市棄保傳聞再起，牽動民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹（圖）、國民黨林耕仁選...
選戰倒數，竹市棄保傳聞再起，牽動民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹（圖）、國民黨林耕仁選情。（記者季相儒／攝影）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹說，余過去都是無黨籍，為爭取正、副議長選舉才加入國民黨，只是政治利益的交換與結合。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨表示，選前操作棄保是螳臂擋車，也是高虹安的「最後一騙」。

藍白「新竹換台北」政壇傳言再起，無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨說，不用再傳這種無聊的事，台北跟新竹的選舉完全無關，市民才是城市主人，每天都在想交換，以為市民會聽話？

國民黨候選人蔣萬安競辦發言人鄭世維指出，「沒有的事」，黨主席朱立倫也說會尊重黨紀會處理，呼籲集中選票支持國民黨候選人。

國民黨 民進黨 投票

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