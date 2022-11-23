我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

黑白集／青埔寨的「中國鵬」與聽黨話的「聖騎士」

黑白集
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（記者陳正興／攝影）
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（記者陳正興／攝影）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬稱，股神巴菲特因看到台積電一奈米廠落腳桃園，立刻大買台積電股票，吹噓綠營執政為世界注入強心針。「中國鵬」愛吹牛蹭名人，隨即被揭發是「假消息」：巴菲特在9月前買股，綠營代台積電宣布一奈米廠是在10月底，鄭運鵬和他蹭魔獸時一樣時空錯亂，說謊不打草稿。

鄭運鵬為林智堅論文抄襲背書，也是滿嘴指鹿為馬。抄跑堅有小英力挺，中國鵬則有聖騎士以「神諭」護持。前副總統陳建仁稱，「天主說一定要幫助鄭運鵬」，他受教廷封為聖騎士，卻假藉神諭催票，引來非議。網民質疑：台灣是太平天國還是神棍治國？

歷史上，聖騎士團保護朝聖者；在台灣，聖騎士卻袒護信口雌黃的人。陳建仁抬出天主輔選，在民主國家罕見；倒是大陸愛國教會宣稱「天主選擇了中國共產黨」，兩者都是「聽黨話，跟黨走」。

共產極權下，神父沒有不說謊的自由；蔡政府號稱民主典範，執政黨選個桃園市長，不僅拿護國神山買空賣空，連天主都沒有不替騙子背書的自由。

蒙鄭文燦「德政」，桃園市政在「五星」包裝下弊案連連，並成為詐騙集團福地。黑道開發出「青埔寨」，還撒錢炒農地，壯大產業鏈。阿燦說鄭運鵬最能接棒，想必是相中他吹牛的本事，可以繼續把黑的說成白的。

台積電 巴菲特 詐騙集團

上一則

新竹市藍議員挺林耕仁正副議長卻缺席 藍恐分裂投票

下一則

汪小菲執著的百萬床墊 照大S脊椎量身訂作

熱門新聞

陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

2022-11-16 22:04
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」