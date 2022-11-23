黑白集／青埔寨的「中國鵬」與聽黨話的「聖騎士」

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（記者陳正興／攝影）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬稱，股神巴菲特 因看到台積電 一奈米廠落腳桃園，立刻大買台積電股票，吹噓綠營執政為世界注入強心針。「中國鵬」愛吹牛蹭名人，隨即被揭發是「假消息」：巴菲特在9月前買股，綠營代台積電宣布一奈米廠是在10月底，鄭運鵬和他蹭魔獸時一樣時空錯亂，說謊不打草稿。

鄭運鵬為林智堅論文抄襲背書，也是滿嘴指鹿為馬。抄跑堅有小英力挺，中國鵬則有聖騎士以「神諭」護持。前副總統陳建仁稱，「天主說一定要幫助鄭運鵬」，他受教廷封為聖騎士，卻假藉神諭催票，引來非議。網民質疑：台灣是太平天國還是神棍治國？

歷史上，聖騎士團保護朝聖者；在台灣，聖騎士卻袒護信口雌黃的人。陳建仁抬出天主輔選，在民主國家罕見；倒是大陸愛國教會宣稱「天主選擇了中國共產黨」，兩者都是「聽黨話，跟黨走」。

共產極權下，神父沒有不說謊的自由；蔡政府號稱民主典範，執政黨選個桃園市長，不僅拿護國神山買空賣空，連天主都沒有不替騙子背書的自由。

蒙鄭文燦「德政」，桃園市政在「五星」包裝下弊案連連，並成為詐騙集團 福地。黑道開發出「青埔寨」，還撒錢炒農地，壯大產業鏈。阿燦說鄭運鵬最能接棒，想必是相中他吹牛的本事，可以繼續把黑的說成白的。