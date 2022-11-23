藍控10億元操弄賭盤 鄭文燦、鄭運鵬提告

國民黨文傳會主委洪孟楷（右）和桃園市議員候選人凌濤（左）22日開記者會，呼籲全民監督民進黨五大奧步。（圖：國民黨提供）

九合一選戰進入倒數，國民黨 昨天開記者會直指桃園市長鄭文燦縱容跨國洗錢案主嫌郭哲敏集團炒地牟利；民進黨 桃園市長候選人鄭運鵬不僅成立假外資公司申請中國大陸境內專利，還疑似透過有解放軍 背景的「四川表哥」帶路賺人民幣；民進黨在選前的關鍵時刻，用「五大奧步」試圖影響選情，包含砸10億元（台幣，下同，約3200萬美元）製造假賭盤、子虛烏有反間計、重大投資假象、情緒勒索人民，以及黑函偽造文書。國民黨呼籲檢調不能有黨派，要求針對地方選舉歪風即刻調查。

鄭文燦昨天反批，國民黨違反選罷法和妨害名譽，「完全是惡意連結，講一次告一次」；鄭運鵬表示，公司經營都是公開資訊，台灣不是專利合作組織（PCT）會員國，申請過程必須透過中國大陸，過去經商過程認識一些朋友，也有應酬場合的見面，要抹紅、把他說成跟解放軍有關係，實在沒意義。

鄭文燦和鄭運鵬昨已分別委託提起告訴，控訴國民黨主席朱立倫、文傳會主委洪孟楷和桃園市議員候選人凌濤違反選罷法和妨害名譽，痛批是選舉奧步、抹黑。桃園地檢署表示，國民黨記者會部分將剪報分案調查；市府提告國民黨部分，受理後將立案調查。

凌濤昨天指出，郭哲敏詐騙集團買下捷運站土地後兩個月內，鄭文燦即在桃市府主持召開會議，會議記錄顯示，捷運站移到郭的土地旁邊，並享有20%的容積獎勵，「鄭文燦說『講一次告一次』，你告一次我就講一次」。

針對鄭文燦等人提告，國民黨副發言人楊智伃指出，無論是地方的蜚聲蜚語，或實際發生的種種作為，國民黨所提「五大奧步」皆有所本；民進黨作為執政者，面對外界合理質疑，本應積極正面解釋、合理澄清，卻反其道而行，只會解決提出問題的人，濫用司法進行誣告，無怪乎被稱為「民主奧步黨」。