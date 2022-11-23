新聞評論／剝奪40萬人投票權 蔡政府什麼都敢 民主真心幾何？

國防部針對今年「九合一選舉」投票日將不循往例啟動「選舉專案輪休機制」，而將保持「正常最大兵力在營輪值」。( 記者洪哲政／攝影)

國防部 拍板，這次選舉投票日將不循往例啟動「選舉專案輪休機制」，而將保持「正常最大兵力在營輪值」。這是繼衛福部「確診者不准投票」後，又一剝奪人民行使投票權的政策。若再加上因疫情 無法返台而被「除籍」喪失投票權的民眾，蔡政府今年剝奪人民投票權的行徑，已達到空前大膽的地步。

因疫情因素未返台遭除籍而失去投票權的旅外人士，估計約30萬人。因確診而無法投票者，指揮中心估計在5萬至7萬人之間。至於因輪值機制取消而受到影響的軍人，粗估也有7、8萬人。三者加總，保守估計，人數將超過40萬人。

投票是民主國家最重要的政治活動，也是公民參與政治最直接的途徑。因此，人民投票權能獲多少保障，是檢驗國家民主程度的重要指標；若非萬不得已，絕不應阻礙人民行使投票權。而蔡政府任意剝奪40萬人的投票權，各部門卻是大剌剌地公然為之，毫無遲疑，粗暴到令人髮指。

這些損害投票權的政策，原非沒有解決之道。以旅外人士及僑民的投票權為例，輿論去年即呼籲蔡政府正視，無論是修法或透過行政命令、法律解釋解套，都有可行之路；然而，政府卻充耳不聞。至於確診者的投票權，徵諸日、韓等國作法，都能在不影響防疫下保障確診者的投票權；包括專家建議的「開設確診投票專區」或「穿隔離衣投票」等途徑，蔡政府卻鐵了心腸，寸步不讓。

再看國軍投票問題：過去「選舉專案輪休機制」行之有年，讓國軍在戰備和保障投票權之間取得平衡。這次國防部倒退走，理由竟是「兩岸局勢緊張，中共可能藉機生事」，令人難以信服。試問，兩岸情勢已緊張到必須讓多數軍人犧牲投票權了嗎？或者，這只是蔡政府想要降低投票率的託詞。

這次參與剝奪人民投票權的部會，包括內政部、國防部、衛福部和疫情指揮中心。若進一步看小三通及兩岸航班遲不恢復，陸委會和外交部也可能參與。這麼多部會同一步調，可想而知，幕後必定有府院黨的政治指導。最可議的是，中選會非但不積極維護人民投票權，對衛福部反對確診者投票卻附和「合憲合法」，對旅外人士遭除籍只空泛呼籲「盡早將戶籍遷回」，一味為「剝奪投票權」背書。其官僚嘴臉，令人三嘆！

被除籍剝奪選舉權的旅外人士，以在大陸的台商、台胞、台幹居最大宗，他們傳統上被認定為「藍營支持者」。既有機會剝奪他們的投票權，蔡政府自然樂觀其成，不可能為其解套。至於軍人，被歸屬為「軍公教」一類，兩岸危機下軍人又首當其衝，蔡政府自不看好他們的選票走向。在綠營選情低迷下，降低軍人的投票率，與其說是為「戰備最大化」，不如說是使其「選票影響最小化」。其附帶效果，還能炒作兩岸緊張，讓民進黨獲益。

諷刺的是，這次選舉還附帶「18歲公民權」的修憲複決公投，估計公投若過，可以增加40萬的年輕選民數。這個數字，剛好與蔡政府剝奪的現有選民數相同。蔡政府一邊宣示向下擴大公民權，一邊卻大肆剝奪人民既有的投票權，這種充滿算計的政府，還會有幾分民主真心？

事實上，要解決旅外人士、軍人或確診者的投票，最簡便的辦法就是實施「不在籍投票」，讓通訊投票 法制化。問題是，這項進步主張，多年來卻卡死在民進黨手中。這樣一個滿腹私心盤算的政府，連人民投票權都敢剝奪，還有什麼做不出來的事？又有什麼資格要求人民支持？