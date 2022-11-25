台9合1地方大選登場 即時選情、版圖變化一次看

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票 ，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長，也被視為2024年總統大選的前哨戰，國民黨 、民進黨 的版圖消長牽動藍綠雙方未來兩年氣勢與布局，而第三勢力的民眾黨能否在「三腳督」的台北市與新竹市有所突破，也是攸關民眾黨黨主席、即將卸任的台北市長柯文哲 是否挑戰2024年總統大位的關鍵因素。

2018年六都及各縣市長政黨版圖變化

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從3屆縣市長選舉來看，藍綠執政版圖都曾發生大洗牌，國民黨2009、2010年攻下15席縣市長寶座，遠超過民進黨6席，但兩黨皆穩住基本盤維持「南綠北藍」的勢力範圍。2014年爆發太陽花學運，以及掀起代表「白色力量」柯文哲旋風，民進黨跨過濁水溪防線取得13席縣市，國民黨則遭遇挫敗僅拿下6席。

直到2018年地方選舉，時任高雄市長韓國瑜聲勢大漲，颳起全台「韓流旋風」，引領國民黨奪下15縣市，而民進黨因推行年金改革、一例一休、前瞻建設等政策，導致民怨四起，當年選舉慘敗只守住6席縣市長。

各政黨歷年在縣市長得票率變化

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比較近年4屆六都市長當選人得票情形，可看出藍營在新北市具執政優勢，綠營則在台南市、高雄市選情較為穩定，僅2018年颳起「韓流旋風」終結綠營在高雄執政20年紀錄，但隨著韓國瑜2020年遭罷免下台，高雄再度重返綠營版塊。

此外，台北市於2006年、2010年選舉皆是藍營勝選，但2014年、2018年被無黨籍參選的柯文哲翻轉，雖然版圖由藍轉白，但隨著2018年白綠分手，讓北市選情更加撲朔迷離。從非六都部分來看，新竹縣、苗栗縣與南投縣長年由國民黨籍候選人當選，而嘉義縣、屏東縣具深綠背景，藍營難以撼動。特別的是，藍綠在4屆基隆市、新竹市和澎湖縣選舉中，呈現「五五波勝利」，都在該地分別拿下2屆縣市長。

各政黨2014、2018六都市議員拿幾席

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除了縣市長選舉競爭激烈，各政黨也力拚地方議會席次，尤其六都為重中之重。國民黨2014年在六都議會皆沒取得過半，而民進黨除了在高雄拿下議會過半的33席次，也在新北、台南衝到近過半席次的佳績。2018年執政版圖因「韓流外溢效應」再度洗牌，民進黨高雄議會席次退步8席，而國民黨在新北、桃園、台中等皆有拿下近過半議會席次。

在其他小黨與無黨籍議員部分，在這兩屆選舉有增加趨勢，以時代力量來說，2018年首次投入地方選舉，分別在台北拿下3席、桃園1席、台南1席以及高雄2席議員席次，無黨籍也有明顯增長，又以台北、桃園增加最多，若接下來地方選舉保有趨勢，可能成為左右藍綠拚六都議會過半的重要角色。