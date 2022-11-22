高雄7奈米廠暫緩 柯志恩批綠把台積電當大內宣騙選票

國民黨高雄市長候選人柯志恩痛斥，台積電無論是要到高雄或桃園設廠，都有其考量，民進黨不要把台積電當成大內宣工具。（本報資料照片）

台積電 高雄廠屢傳生變，目前28奈米廠已動工，但7奈米廠暫緩。國民黨高雄市長候選人柯志恩痛斥，台積電無論是要到高雄或桃園設廠，都有其考量，民進黨 不要把台積電當成大內宣工具。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬日前造勢，脫口「股神巴菲特 看到台積電1奈米落腳桃園，馬上買相關股票」，國民黨桃園市長候選人張善政陣營也大酸，鄭運鵬愛蹭又不做功課。

本報系聯合報報導，張善政競辦發言人曾俊豪表示，根據國際媒體CNBC報導，巴菲特買進台積電是在今年9月30日前，民進黨陣營宣稱台積電1奈米廠將落腳桃園則是10月31日，兩者足足差一個月，鄭運鵬說「馬上買進」是在講哪齣？

曾俊豪說，其實巴菲特的波克夏海瑟威公司買進台積電美股ADR，是剛公布的「今年第三季財報」內容，鄭運鵬把第三季財報，拿來替自己10月底說的話背書，是擺明騙選票，還是時空錯亂？鄭運鵬先前蹭魔獸，現在又蹭股神，「神魔都要蹭」，如何讓人相信能帶領桃園走向國際？

台北中國時報報導，柯志恩近日砲轟民進黨，台積電是國際級大公司，在哪裡設廠或有變化，會隨其產能或世界趨勢做調整，「我們尊重台積電的規畫，也歡迎台積電！」她奉勸民進黨不要為了選舉，把台積電到哪設廠當大內宣，必須尊重國際廠牌。

前高雄市副市長李四川前天輔選柯志恩時也說重話，高雄市長陳其邁說台積電來了，但台積電來了嗎？只迎來高房價，「不要說完台積電要來，結果又暫停，這不是欺騙嗎？」

對此，高市府強調，台積電高雄廠2024年營運目標將如期如質完成。

報導指出，高市副市長羅達生14日曾率相關局處，視察台積電高雄廠預定地的楠梓產業園區。他重申，台積電晶圓廠計畫並無改變，28奈米製程先投入建廠，工務局已協助在9月取得建照。

高市經發局說，目前如施工圍籬、阻隔鋼板樁及施工便道等公共工程先期基礎工程都已接近完工，有利於台積電後續建廠的相關作業。