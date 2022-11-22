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新聞眼／政府濫權怠惰 衝擊選情也衝擊疫情

記者 邱宜君、林河名
中選會主委李進勇（左）、疫情指揮官王必勝（右），面對立委質疑確診者不能投票有違憲的疑慮加以澄清。（本報資料照片）
中選會主委李進勇（左）、疫情指揮官王必勝（右），面對立委質疑確診者不能投票有違憲的疑慮加以澄清。（本報資料照片）

九合一選舉再四天就要投票，確診者不得投票被質疑有違憲之虞，引發「憲政危機」；另一方面，專家也擔心確診者為了投票迴避通報，讓確診黑數機率大增。毫無章法、完全沒超前部署的投票規畫，不但衝擊選情，也將衝擊疫情

新冠肺炎疫情將滿三年，九合一選舉投票早可預估，但臨到投票前，朝野還在爭執官方禁止確診者投票的做法。中央流行疫情指揮中心21日說投開票所已為發燒和有症狀者設置綠色通道；既然開此小門，為何當初不能進一步保障確診者投票權，並避免通報黑數的風險？

為了降低確診者不能投票一事對於選情的衝擊，中選會在投開票所設置「呼吸道症狀投票專區」，但這無異自欺欺人；指揮中心雖再三呼籲確診者誠實以對，並祭出最高200萬元台幣（約6.39萬美元）的重罰，但恐怕也是做做樣子。

殊不知，只要禁止，就可能地下化、黑數化。未來幾天單日染疫人數可能明顯下降，這對防疫來說，絕非好事；政府未能超前部署，這一念之間，恐又增加重症、死亡個案。

為了投票，部分快篩陽性的感染者恐隱瞞病情，未依規定看診、通報，而這群黑數進到廟宇、學校等社區投票場所，不但傳散病毒，甚至讓脆弱高風險族群感染後重症；此外，免疫不全、體弱多病、高齡等選民，若要行使神聖投票權，則須拿自身生命安全賭一把。

在防疫作為上，台灣未能參考走在前方的世界各國作法，以致功敗垂成；在確診者投票上，亦是如此，不願審視科學文獻，也不看看其他國家解決之道，逕自扣上防疫大帽，剝奪確診者行使憲法保障的投票權利。官方限制投票權的理由似是而非，無視憲法第23條「比例原則」的本意，正在避免政府濫權。

政府怠惰的結果，上萬間投票所將變成「確診黑數輪流造訪的群聚場所」，在投票當天上演一齣人性大對決，也讓疫情成為影響選情的最大變數。

投票 疫情 防疫

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