半導體去台化？張：很多人嫉妒台灣 多國邀設廠

台積電創辦人張忠謀21日表示，很多人嫉妒台灣有那麼好的晶片生產。（記者許正宏／攝影）

關於國際上對半導體供應鏈「去台化」的言論，台積電 創辦人張忠謀昨天表示，很多人嫉妒台灣有那麼好的晶片 生產，嫉妒跟羨慕的人非常多。

張忠謀日前出席APEC領袖會議，昨在總統府舉行返國記者會。媒體問，因為台海情勢，國際有一種半導體供應鏈「去台化」爭議，芬蘭總理馬林也說歐洲太依賴台灣晶片，但最近荷商艾司摩爾（ASML）宣布來台灣投資 ，是否為駁斥去台化論調？

張忠謀說，晶片是非常重要產品，這是現在大家都知道、但恐怕也是最近才知道；晶片是非常重要的產品，很多人最近才突然「悟過來」，「所以嫉妒的人很多喔」，嫉妒台灣有那麼好的晶片生產，嫉妒跟羨慕的人非常多。

「所以也有很多人為了各種理由，為了國家安全也好，為了要賺錢也好，希望在他們的國家裡頭也生產多一點晶片。」張忠謀說，這次到APEC，「就有好幾個國家對我表示，能不能到他們國家去生產晶片。」媒體追問，是哪幾個國家？張忠謀說，「哪幾個國家我不講，事實上台積電不可能把生產分散在那麼多地方。」

經濟部長王美花昨天表示，以台灣半導體生態系的蓬勃現況，目前沒看到有國家可取代，目前有上千家半導體產業在台灣，最近荷商艾司摩爾加碼投資，她不認為有去台化問題。

行政院會日前通過被形容為「台版晶片法案」的產創條例修正草案，外界質疑獎勵力道比不上國際，且看似為台積電量身訂做，王美花表示，具體範圍將會在子法訂出，同時個案找專家來協助審查，此外，將來也會陸續提出促進半導體發展的其他措施。

經濟部次長林全能指出，依規定要在六個月內訂定子法，修正草案若能順利在本會期通過，「台版晶片法案」最快可以在明年6月中上路。