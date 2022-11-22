確診者禁投票 中研院士：威嚇人民行使主權

衛福部長薛瑞元引憲法為確診者禁投票辯護，被批民主社會不該威嚇人民行使主權。（本報資料照片）

九合一選舉本周六投票 。根據中選會和中央流行疫情 指揮中心規定，昨起通報確診者若屆時外出投票，衛生單位可予事後懲處，此舉遭中研院院士陳培哲等人質疑違憲。衛福部長薛瑞元昨受訪時搬出憲法第23條，指出若是為了「避免緊急危難、增進公共利益」，可以法律訂定。但陳培哲回應，民主社會不該威嚇人民行使主權。

陳培哲表示，投票是人民選擇政府、行使主權最重要的方式，不可侵犯。「政府應盡力尋找讓主人行使主權最合適安全的方式，而不是威嚇主人不得行使主權。」

政治大學法學院副教授廖元豪也說，憲法第17條、第130條皆有保障人民的選舉權，是極具重要性的權利，是人民作為主權者的體現，非必要不得限制。

他說，憲法第23條規定「除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」，其中最關鍵的是「必要」二字，意指的是最小侵害手段，萬不得已才能限制，但疫情發生至今三年，政府毫無配套因應，「完全禁止確診者投票」並非最小侵害手段，不符比例原則。

指揮中心估計，扣除20歲以下不具投票資格者，周六約5至7萬人因確診而無法投票。對於陳培哲建議，讓確診者穿上醫療院所使用的隔離衣，在沒有傳染的風險下出門投票。指揮中心指揮官王必勝昨表示，一個月前曾討論這個想法，但會有標籤化問題，且投開票 所有1萬7000多間，可行性不高。

為解決確診者投票問題，指揮中心多次與中選會協商，曾想出設置特別投票所、延長投票時間或分流投票等解方，但均不可行。

外界認為，將有許多染疫者為了投票而不通報。王必勝說，這幾天將觀察數字是否異常，再做因應。

如果感染者隱匿病情，外出投票，將增加選務人員染疫風險？王必勝說，「的確不排除這種可能性」，但中選會已針對動線、消毒等防疫措施做好準備，並為發燒和有症狀者設置綠色通道，配合宣導教育，希望避免這類情況發生。

司法院秘書長林輝煌昨至立院備詢時，立委曾銘宗詢問確診者不能投票「是否違憲」？林回答，「司法院不適合表示意見」。