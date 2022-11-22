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專家助高端疫苗補考過關？黃珊珊認為應提告

記者徐偉真／台北22日電
無黨籍台北市長候選人黃珊珊23日到國光市場掃街。（記者徐偉真／攝影）
無黨籍台北市長候選人黃珊珊23日到國光市場掃街。（記者徐偉真／攝影）

中華民國防疫學會理事長王任賢爆料，衛福部找專家操弄數據幫助高端補考過關。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，爆料都沒有意義，有問題就拿出來、去提告，這樣的情況是很嚴重的，所以她認為不要只是爆料而是提告。

衛福部11月3日宣布食藥署專家會議認可高端疫苗的緊急使用授權（EUA）得以延長，王任賢說，當日會議並非如食藥署所說以「14：0」無異議通過，有委員對高端的樣本數有意見，衛福部拿出疾管署10月底完成的各家疫苗保護力報告才補考過關。

黃珊珊上午到萬華國光市場拜票，對於王任賢的爆料，她說若有問題就提出，不要只是爆料，也要提告。

衛福部長薛瑞元指民進黨台北市候選人陳時中因擋疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值，薛瑞元日前被問到相關問題笑說太幼稚。黃珊珊說，掮客這件事情是他們要稱讚陳時中而說的話，沒有人爆料，爆料是自己爆的料，薛瑞元說有掮客，請他說出來全國人民會給他掌聲，因為若擋了這麼多掮客，幫台灣守住相關經費、很棒，所以要說出來。

薛瑞元說幼稚，黃珊珊說，幼稚的人應該是薛瑞元本人吧？全台灣民眾都沒有他這麼幼稚。

陳時中之前回應疫苗時指會擋是很多國際掮客，也舉南韓大邱市長為例。黃珊珊說，有就說出來，做這麼好的事情，就把掮客說出來是誰，難道這種事也要封存30年嗎？

台北市政府之前也要自購疫苗，黃珊珊過去擔任副市長。黃珊珊今天說，北市從頭到尾都是直接接觸原廠，跟原廠開視訊會議，然後才會訂出願意買多少、多少錢，才會繼續計畫。

高端疫苗 陳時中 中華民國

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