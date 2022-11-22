歷數10事批護航高端 藍委：蔡政府心中只有政治和選舉

國民黨立法院黨團22日舉行記者會，列舉十項政府對高端的作為，批評政府護航。（圖：國民黨團提供）

國民黨 立法院黨團今舉行記者會表示，高端疫苗 從政府簽約購買、審查、發EUA到效果評估等，政府一路護航又黑箱，不符法定程序和國際規範，高端至今未獲國際認證。國民黨立委李德維表示，就像衛福部長薛瑞元的爭議言行和政策一樣，政府心中沒有民眾，只有政治和選舉，只想護航民進黨台北市長候選人陳時中 低迷的選情。

李德維表示，支持國產本是應該的，但蔡英文總統「瞎挺」高端，就像瞎挺新竹市前市長林智堅的論文一樣，國民黨不能接受。

李德維列舉十項政府對高端的作為，批評政府護航，包括：先畫靶再射箭、宣示2021年7月供應國產；高端只做完二期試驗，就核發EUA（緊急使用授權） 世界首創；阻擋其他疫苗進口；審查EUA、購買合約封存黑箱；中資公司做高端二期實驗，衛福部知情不報；高端股價大幅波動；高端售價遠高過於其他進口疫苗；沒嚴格估算高端延遲交貨逾期的違約金；高端保護效益審查逾期交卷、衛福部當裁判還代答，審查黑箱；鼓勵民眾打高端，國際卻不承認。

國民黨立委謝衣鳳也質疑，立委及民眾持續要求公布高端購買合約，到現在衛福部就是不給，是不是簽約內容有損及民眾權益的不合理條約？而政府2021年5月28日和高端簽約買疫苗，但該年7月18日才通過只有二期試驗的高端EUA。

謝衣鳳表示，反觀其他疫苗通過美國食藥署EUA，都有附上三期實驗結果、且事後美國FDＡ會監控疫苗的保護力，監督藥商，而高端沒按照國際標準流程，蔡政府「揠苗助長」沒給高端全面考驗，反而讓高端先天不良，競爭力不足。

李德維也指出，近日薛瑞元自曝疫苗採購過程有掮客存在，但問薛瑞元又說不公布「掮客名單」，還嗆提問者很幼稚，薛瑞元就是為了搶救陳時中低迷選情不惜「打當初要捐疫苗的佛光山、工商團體」。

李德維批評，薛瑞元心中只有政治和選舉，沒有民眾，只想護航陳時中、護航高端，沒把人民需求當作重點。

國民黨團總召曾銘宗表示，陳時中曾在造勢說，國民黨台北市長候選人蔣萬安「沒打高端、在不爽什麼？」陳時中根本連最基本民主素養都沒有，買疫苗是花大筆公帑，政府挺高端，為何民眾、立委不能監督。